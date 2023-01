Emma Marrone ha un nuovo fidanzato? Le ultime notizie

Nel firmamento della musica italiana, Emma Marrone è una delle stelle più brillanti e affermate. La sua carriera ha avuto inizio grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, programma che le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico.

Emmanuela Marrone, questo il vero nome dell’artista, è nata a Firenze il 25 maggio 1984 ed è cresciuta a Sesto San Giovanni prima di trasferirsi a Lecce. La passione per la musica è un dono di famiglia: il padre Rosario era infatti chitarrista in una band. A 9 anni Emma ha iniziato a cantare proprio grazie a lui.

Dopo aver partecipato ad Amici, la sua popolarità è cresciuta esponenzialmente, tanto da renderla una delle beniamine del pubblico ancora oggi. Tra le sue canzoni più amate ricordiamo Amami, Calore, Arriverà e Ogni volta è così.

La vita privata di Emma Marrone è stata travagliata e ricca di colpi di scena. La cantante ha avuto diverse relazioni sentimentali durature, come quella con Stefano De Martino, ma anche flirt fittizi attribuiti dal mondo del gossip.

Negli anni Emma ha dovuto prendersi delle pause dalle scene a causa di problemi di salute: è stata infatti colpita dal cancro alle ovaie, ma fortunatamente è riuscita a superarlo.

Attualmente gira voce che la bella cantante pugliese sarebbe accompagnata da un nuovo compagno. Emma non si è ancora sbilanciata in merito alla sua nuova storia, ma ha dichiarato di desiderare ardentemente di innamorarsi e di diventare madre.

A scatenare i rumors c’è stato un video postato su Instagram, dove la Marrone appare insieme al giovane rapper Gianmaria Volpato, ex concorrente di X-Factor. I due si scambiano un tenero bacio sulle labbra, ma subito dopo Emma precisa che si tratta solo di uno scherzo e che Gianmaria è come un figlio per lei.