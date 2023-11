Enigma inafferrabile: svelando un indovinello complesso

“Sono più prezioso dell’oro, ma non puoi comprarmi. Corro senza gambe, volo senza ali. Ogni giorno mi vedi, ma non posso essere toccato o tenuto. Cosa sono?”

“Sono più prezioso dell’oro, ma non puoi comprarmi.” – Il tempo è spesso considerato più prezioso dell’oro perché, nonostante la sua immensa importanza, non può essere acquistato, guadagnato o esteso oltre la sua misura naturale.

“Corro senza gambe, volo senza ali.” – Il tempo è in costante movimento. Questa parte dell’indovinello descrive la natura incessante del tempo che scorre continuamente, come se stesse “correndo” o “volando”, ma senza l’uso di gambe o ali.

“Ogni giorno mi vedi, ma non posso essere toccato o tenuto.” – Il tempo è qualcosa che tutti sperimentiamo quotidianamente. Si manifesta in ogni aspetto della nostra vita, dalle routine quotidiane agli eventi che segnano la nostra esistenza. Tuttavia, non è una cosa tangibile che possiamo toccare o trattenere.





La soluzione all’indovinello è “il tempo”