Tragedia a Pescara: ingegnere e cane investiti da un’auto, entrambi deceduti

Incidente Mortale sul Lungomare di Pescara

Sabato 25 novembre, poco dopo le 18, un dramma ha scosso la città di Pescara. Luigi Tinaro, un noto ingegnere di 76 anni, stava attraversando il lungomare insieme al suo fedele cane quando sono stati tragicamente investiti da una vettura BMW mentre si trovavano sulle strisce pedonali.

Il conducente dell’auto, un giovane, procedeva in direzione sud e ha dichiarato di non aver visto Tinaro e il suo amico a quattro zampe a causa delle condizioni meteorologiche avverse, con pioggia mista a neve che limitava la visibilità.

Intervento dei Soccorritori e Indagini in Corso

Immediatamente dopo l’incidente, avvenuto nel tratto di riviera tra via Toti e via Zara, i soccorritori del 118 sono giunti sul luogo. Nonostante i loro strenui sforzi per rianimare sia Tinaro che il suo fedele compagno, purtroppo non c’è stato nulla da fare, e entrambi sono deceduti a causa delle ferite riportate nell’incidente.





La polizia locale ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del tragico sinistro e per gestire il traffico nella zona. È probabile che si procederà per il reato di omicidio stradale, data la gravità dell’incidente.

Il Cordoglio Profondo della Comunità per la Perdita di Tinaro

La notizia della morte di Luigi Tinaro ha rapidamente si è diffusa nella comunità, generando un profondo senso di tristezza. Tinaro era un professionista di spicco, ammirato e rispettato da molti.

L’assessore Gianni Santilli, un amico personale di Tinaro, ha condiviso il suo dolore per questa tragica perdita. Ha ricordato Tinaro come una persona attenta e collaborativa, sempre pronta a segnalare problemi nel quartiere, come luci stradali spente o marciapiedi danneggiati. “Ho perso un amico,” ha detto l’assessore, sottolineando l’importanza del legame speciale che aveva con il defunto.

Questo tragico incidente ha sconvolto Pescara, lasciando un vuoto nel cuore della comunità e una tristezza che sarà difficile da lenire. Restiamo uniti in questo momento difficile mentre ricordiamo la vita e il contributo di Luigi Tinaro.