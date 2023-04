Enrico Beruschi chi è: età, carriera, chi è la moglie, figli, oggi, Striscia la Notizia

Discuteranno delle loro imprese comiche, dei loro successi professionali e delle loro questioni private. Il viaggio di Enrico Beruschi dagli inizi della sua carriera all’introduzione nel mondo della comicità.

Enrico Beruschi, nato a Milano il 5 settembre 1941, è un noto comico, cabarettista e attore. Si sa che ha lavorato come ragioniere per 15 anni prima di iscriversi a un corso serale di Economia che non ha completato. Nel 1972 intraprende la carriera artistica al Derby Club di Milano.

Dopo due anni, si dimette dal lavoro e intraprende la carriera di cabarettista professionista. Nel 1977 partecipa come “Salvatore l’inventore” al programma televisivo per bambini Qua la zampa. Inoltre, ha partecipato ad altri programmi Rai, tra cui La slapstick e Luna Park.

Successi in TV e al cinema

Negli anni ’80, Enrico Beruschi è stato una rinomata star del popolare programma televisivo Drive In. Passato poi alla carriera di cantante, si è classificato quinto al Festival di Sanremo 1979 con la canzone Sarà un fiore. Nel 1994 ha partecipato come inviato a Quelli che il calcio e nel 2007 ha debuttato come regista teatrale.

È un affermato attore cinematografico, avendo preso parte a diversi film comici e drammatici come Un borghese piccolo piccolo. Nel 2022 ha pubblicato il singolo La Palissia ed è stato ospite di alcune puntate di Striscia la Notizia al fianco di Ezio Greggio, sostituendo il conduttore fisso Iacchetti.

Cosa si sa della vita privata della moglie?

Enrico Beruschi, attore e comico, è sposato con Margherita Fumero, anch’essa attrice e comica. La coppia ha collaborato professionalmente e dalla loro unione è nato un figlio, Aleister Demon.