Enrico Beruschi moglie e figli

Enrico Beruschi, nato il 5 settembre 1941 a Milano, è un noto comico, cabarettista e attore italiano, attualmente 79enne.

Enrico Beruschi – Vita privata

Si sa poco della vita privata di Beruschi, che tiene molto alla sua privacy. È noto che è sposato con Margherita Fumero, con la quale è apparso per la prima volta nel popolare show degli anni ’80, Drive In. Recentemente, la coppia si è riunita per la sitcom di 80 episodi Io e Margherita, che documentava le vicende coniugali dell’amata coppia di Drive In, 30 anni dopo. Insieme hanno un figlio, Aleister Demon.

Enrico Beruschi ha avuto una carriera di tutto rispetto, ottenendo un notevole successo nel suo campo.

Enrico ha lavorato per 15 anni come contabile per Galbusera, un’importante azienda alimentare situata nel nord Italia. Durante il suo impiego, ha iniziato a conseguire una laurea in economia presso l’Università del Sacro Cuore di Milano, ma non ha completato il programma.

Nel 1972 si appassiona alla recitazione e decide di lasciare il lavoro per dedicarsi al mondo dello spettacolo, in particolare alla stand-up comedy. Nella seconda metà degli anni Settanta partecipa a numerosi programmi televisivi; nel 1979 è memorabile la sua apparizione al Festival di Sanremo, dove interpreta con grande successo la canzone Sarà un fiore, che diventa subito un successo.

Negli anni ’80 partecipa al programma simbolo di Mediaset, Drive In, ottenendo un grande successo.

Nel 2005, il comico si cimenta nella conduzione di un programma per un’emittente locale; Lista d’Attesa lo vede presentare cantanti e comici dilettanti con grande successo. In questo periodo ha partecipato anche alla fiction record di Mediaset Elisa di Rivombrosa. Nel 2011 è tornato in televisione con la sitcom Io e Margherita e nel 2013 sul grande schermo con il film La Finestra di Alice.