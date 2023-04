Enrico Brignano, età, moglie e figli: chi è il comico ospite di a Domenica In

Siamo entusiasti di avere il talentuoso Enrico Brignano che ci onora della sua presenza stasera! Il poliedrico showman, attore, regista e doppiatore sarà ospite del programma Boomerissima condotto da Alessia Marcuzzi e in onda in prima serata dalle 21.20 su Rai2. Non perdete l’occasione di assistere a un grande evento!

Enrico Brignano

Enrico Brignano, nato nel vivace quartiere di Dragona, a sud di Roma, il 18 maggio 1966 (56 anni), è un comico appassionato. Il padre Antonino, di origini siciliane, è nato in Tunisia, mentre la madre Anna è di Palombaro, in provincia di Chieti. La carriera di Brignano è iniziata con la partecipazione all’Accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti e con la partecipazione alla prima edizione del programma La sai l’ultima?

È stato poi ospite della prima edizione del programma televisivo Scherzi a parte condotto da Teo Teocoli e Gene Gnocchi. Le sue apparizioni sul piccolo schermo sono state numerose negli ultimi anni: le più popolari sono state “La sai l’Ultima”, “Scherzi a parte” e “Affari Tuoi”. Dal 1998 al 2000 ha interpretato il ruolo di Giacinto in “Un medico in famiglia”. Brignano è appassionato di commedia, in particolare di quella legata alla città di Roma.

Nel 2008 si è sposato con la talentuosa ballerina Bianca Pazzaglia, ma la coppia si è separata nel 2013. Dal 2014 è felicemente sposato con la splendida attrice e presentatrice Flora Canto, con la quale ha due bellissimi figli, Martina e Niccolò. Il 30 luglio 2022, lui e la sua amata Flora Canto si sono detti “sì” nello splendido hotel la Posta Vecchia di Palo Laziale, a Ladispoli, circondati dalle persone più care. Tosca D’Aquino è stata una delle testimoni della sposa.

Flora Canto, l’appassionata attrice, conduttrice ed ex tronista di Uomini e Donne, ha 17 anni in meno di Brignano. Ha avuto le sue storie d’amore sotto i riflettori, tra cui Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, e Teo Mammuccari. Tuttavia, è stato l’incontro con Brignano a farle ritrovare la pace e la serenità interiore.