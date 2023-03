Enrico Brignano, quel retroscena Hot: ci svela tutto Flora Canto

La compagna di Enrico Brignano, Flora Canto, rivela un dettaglio piccante sull’attore romano. Ecco le parole! È bello vedere l’attore romano di nuovo al centro delle cronache, e gli facciamo i nostri migliori auguri per il suo recente fidanzamento con Flora Canto. Insieme formano una bella famiglia!

I due sono una coppia felice da tempo e hanno due figli Martina e Niccolò nati da poco. Sono una coppia felice anche sul lavoro, visto che per anni sono stati protagonisti della trasmissione di Rai Uno Un’ora sola vi vorrei. Lo show tornerà probabilmente in onda in questa nuova stagione televisiva.

L’attrice e conduttrice romana ha fatto qualche tempo fa una sorprendente confessione sul suo compagno. Ecco di cosa si tratta.

La confessione hot di Enrico Brignano sorprende Flora Canto.

Enrico Brignano è uno dei principali attori del cinema e della televisione italiana, e anche la sua compagna Flora Canto è una figura di spicco del settore. I due sono stati recentemente ospiti della trasmissione Verissimo.

I due sono stati intervistati da Silvia Toffanin su Canale Cinque e hanno parlato di storie private. Di recente hanno festeggiato la nascita del loro secondo figlio.

“Devo dire che ogni volta che abbiamo pensato di avere un figlio, lui mi ha messo subito incinta”, ha detto la romana, con un sorriso. Questo ha fatto sorridere molto la padrona di casa.

L’attore ha chiesto alla sua compagna di sposarlo durante uno dei suoi spettacoli all’Arena di Verona e ora stanno organizzando il loro matrimonio per la fine di giugno.

“Sono grato per quello che ho avuto e per gli errori che ho fatto e che mi hanno portato qui”, queste le parole di Brignano.