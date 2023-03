Sapete chi è Maria Teresa Reale? Età, vincitrice The Voice Senior, lavoro

Chi è Maria Teresa Reale, la vincitrice di The Voice Senior? Maria Teresa Reale è un’insegnante di canto di 61 anni che ha vinto The Voice Senior. Gestisce un’accademia di conservatorio e faceva parte del team di Clementino. L’artista si è guadagnata il titolo di campionessa e un contratto discografico con un’importante casa di produzione.

Dopo la morte del suo partner musicale, si è presa una lunga pausa dalla musica. L’idea di partecipare al programma senza il suo partner era inizialmente inimmaginabile per lei.

Nel 2015, il mio compagno di avventure musicali è morto. Ho smesso di esibirmi e mi sono concentrata sull’insegnamento. Non potevo andare a The Voice e gareggiare da sola – eravamo stati insieme per quasi 34 anni, quindi l’ho portato con me in spirito. Sono convinta che sia con me e che siano la sua forza e la sua volontà a farmi andare avanti.

Biografia

Maria Teresa Reale ha sempre avuto la passione per la musica, e sappiamo che ha iniziato il suo percorso suonando la chitarra all’età di 14 anni. Il suo sogno si è realizzato quando ha studiato al conservatorio di Frosinone. Per tutta la vita si dedica al canto nei piano bar, oltre che a un sodalizio intimo e importante con il suo compagno di avventure e di musica Gabriele. Dopo un grave lutto, inizia anche a insegnare.

Sono grata a tutti coloro che mi hanno sostenuto durante la mia partecipazione a The Voice Senior. Questa esperienza mi ha dimostrato che il talento non conosce età e che l’arte può darci la forza di superare i momenti più difficili della vita. Grazie dal profondo del mio cuore.