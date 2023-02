Enrico Mentana è il compagno di Francesca Fagnani: ex marito, figli, carriera, “Belve”

Francesca Fagnani sarà la co-conduttrice della serata del Festival di Sanremo 2023. La giornalista è legata sentimentalmente al collega Enrico Mentana. Si preannuncia una serata interessante!

Dopo l’apertura con Chiara Ferragni di martedì sera, è ora il turno di Francesca Fagnani che affiancherà Amadeus come co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2023, in onda stasera, mercoledì 8 febbraio 2023.

La Fagnani è una delle giornaliste più conosciute e apprezzate della televisione italiana e Amadeus ha voluto assolutamente averla a bordo per questa edizione del Festival. Sul palco del Teatro Ariston terrà un monologo sulla scuola, tema a lei molto caro, visto che ha potuto studiare e laurearsi in Lettere all’Università La Sapienza di Roma. Il successo della Fagnani è dovuto soprattutto a Belve, programma che le ha permesso di farsi conoscere ponendo domande scomode agli ospiti durante le puntate. La schiettezza della giornalista ha colpito il pubblico, ma oltre che per il suo lavoro, Francesca Fagnani è nota anche per la sua storia d’amore con il collega Enrico Mentana.

Francesca Fagnani ed Enrico Mentana sono una coppia molto riservata, di cui non si sa molto. Stanno insieme ufficialmente dal 2013, quando l’attuale direttore del Tg di La7 ha lasciato la moglie Michela Rocco di Torrepaula (che è stata Miss Italia nel 1987), con la quale ha avuto due figli.

Mentana è nato nel 1955 e ha quindi compiuto 68 anni lo scorso gennaio, mentre Fagnani ne compirà 47 a novembre: tra i due ci sono quindi 21 anni di differenza. “Io ed Enrico conduciamo una vita talmente privata che la condivisione non rientra nelle nostre priorità”. – ha spiegato la Fagnani nel 2018 a Chi, in uno dei rari casi in cui ha parlato del suo rapporto con Mentana – Tra un red carpet, una festa o una prima, preferiamo di gran lunga una serata con gli amici di sempre o una gita in montagna”. Ha anche detto di avere un ottimo rapporto con i quattro figli del suo compagno (due li ha avuti da altre due donne prima del matrimonio), e che al momento non ha intenzione di avere figli propri. Per ora, lei ed Enrico Mentana si accontentano di una coppia di cani cavalier king, Nina e Bice.

“L’amore è come il Giro d’Italia, si vince a tappe”, ha dichiarato Francesca Fagnani al Corriere della Sera lo scorso ottobre. Proprio così, i due non sono molto mondani e non parlano spesso della loro relazione. La conduttrice di Belve ha anche chiarito che non le piace essere considerata solo in relazione alla sua relazione con Mentana, o che questa possa aver giovato alla sua carriera. “Trovo la domanda insopportabile, è un modo per insinuare il dubbio nel lettore”, ha detto. “Se uno cerca ‘Enrico Mentana’, non c’è scritto ‘noto per essere stato il fidanzato di Francesca Fagnani’. Non c’è nulla della mia vita professionale che possa essere attribuito a Enrico: lavoro da quando avevo 24 anni, ho fatto la mia gavetta, i successi che ho avuto sono merito mio e gli insuccessi sono stati tutti colpa mia. Questo tipo di visibilità del gossip non la cerco, la evito e mi dà fastidio”. Non un ottimo rapporto, invece, quello con l’ex moglie di Mentana, Michela Rocco di Torrepaula, che in passato ha spesso espresso sui social network commenti piuttosto duri nei confronti di Francesca Fagnani, accusandola di aver sfasciato la sua famiglia.