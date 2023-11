Esisto solo quando sono rotto. Cosa sono? - Controcopertina

In un mondo sempre più rumoroso, un indovinello ci invita a riflettere sul concetto di silenzio e sulla sua natura effimera. L’enigma “Esisto solo quando sono rotto. Cosa sono?” può sembrare semplice a prima vista, ma porta con sé una profonda verità sul nostro rapporto con il silenzio.

La risposta, sorprendentemente, è “Il Silenzio“. Questa soluzione si rivela affascinante nella sua semplicità. Il silenzio è un fenomeno unico: esiste in una condizione di assenza, assenza di suono. Tuttavia, la sua presenza è sentita e apprezzata proprio attraverso ciò che non è – rumore, parole, suoni.

Questo indovinello ci porta a riflettere su quanto il silenzio sia sottovalutato nella nostra vita quotidiana. In un’epoca dove siamo costantemente circondati da suoni – musica, traffico, conversazioni – il silenzio diventa quasi un lusso, un’oasi di pace in un deserto di rumore.





Il silenzio, però, è più che una semplice assenza di suono. È uno spazio per la riflessione, la creatività, e persino la guarigione. Psicologi e meditatori hanno lungamente sottolineato l’importanza del silenzio per la nostra salute mentale e fisica. In un mondo che ci bombarda di stimoli, il silenzio ci offre un momento per riconnetterci con noi stessi, per ascoltare non solo ciò che è esterno, ma anche ciò che è interno.

L’indovinello ci insegna anche sulla natura effimera del silenzio. Come può essere “rotto”, ci ricorda quanto sia fragile e prezioso. In un attimo, il silenzio può essere interrotto da un suono, cambiando l’atmosfera e il nostro stato d’animo.