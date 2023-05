Esplosioni a catena a Milano. Caos in città…

Un’autovettura è esplosa questa mattina in via Pier Lombardo, all’angolo con via Vasari, in zona Porta Romana. L’esplosione ha innescato una serie di esplosioni a catena che hanno interessato almeno cinque veicoli e quattro ciclomotori.

Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata causata da un camion che trasportava bombole di ossigeno. Le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo anche una farmacia e alcuni appartamenti del palazzo di fronte alle auto incendiate.

La zona interessata dall’esplosione è quella dei Bagni Misteriosi, dove si trova anche un asilo nido. Per precauzione, sono state evacuate una scuola e una rsa nelle vicinanze.