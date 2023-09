Esplosiva polemica! L’ex concorrente del Gf Vip 7 sferza Alfonso Signorini: ‘Pelato infame’

GF Vip 7: La vigorosa replica di Daniele Dal Moro alle parole di Alfonso Signorini

Nel corso di un’intervista a Verissimo, Alfonso Signorini ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla settima edizione del Grande Fratello Vip che non sono passate inosservate. La risposta di Daniele Dal Moro è stata fulminante: con un tweet esplicito e conciso, ha espresso il suo parere sul conduttore che ha ammesso di avere rimpianti sul cast della passata edizione. Le parole di Signorini hanno scatenato polemiche sui social e hanno suscitato la reazione furiosa del concorrente.

Durante l’intervista, Signorini ha manifestato il suo pentimento riguardo a alcune delle scelte fatte per il cast della precedente edizione, sottolineando che alcuni comportamenti all’interno della Casa di Cinecittà non avevano ricevuto l’apprezzamento dei vertici di Mediaset.

Questa discussione ha portato a nuove regole per il reality show, incluso il provvedimento di squalificare alcuni partecipanti, tra cui Daniele. Dopo l’apparizione di Signorini a Verissimo, Dal Moro ha condiviso un tweet piuttosto diretto: “Pelato infame”. Molti spettatori hanno interpretato questo commento come un attacco diretto a Signorini. La discordia sembra avere origine dalle critiche che erano state rivolte al cast della precedente edizione. Signorini ha dichiarato: “Le critiche dell’anno scorso erano fondate, abbiamo commesso errori nella scelta del cast. Mi scuso per gli sbagli e per non essermi dissociato da certi comportamenti”.

Daniele Dal Moro, chiaramente colpito da queste parole, non ha esitato a manifestare il suo dissenso sui social media. Nel frattempo, sembra che la sua relazione con Oriana Marzoli stia procedendo bene. Tuttavia, alcune azioni compiute da Daniele all’interno della Casa di Cinecittà hanno portato alla sua squalifica, una decisione che non ha mai accettato. Recentemente, ha rivelato di essere coinvolto in una causa legale con il reality show a causa della sua esclusione. Le parole di Alfonso Signorini hanno riaperto vecchie polemiche e Daniele Dal Moro non ha esitato a rispondere, mostrando ancora una volta la sua personalità forte e determinata e dicendo finalmente quello che desiderava dire da molto tempo dopo la sua squalifica dal programma.