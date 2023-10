Esplosive confessioni di Raoul Bova: la verità nascosta su ex moglie, omosessualità e Rocío Morales!

Nella seconda puntata del programma _Belve_, trasmesso su Rai 2 il 3 ottobre, l’attrice Francesca Fagnani ha avuto un’intima conversazione con l’attore italiano Raoul Bova. La vita privata di Bova è sempre stata un argomento molto discusso nei media. Durante la conversazione, l’attore ha discusso le voci che circolavano dopo il suo divorzio da Chiara Giordano. Le insinuazioni sulla sua omosessualità sono state un argomento sensibile, ma l’attore ha sempre negato categoricamente tali affermazioni: “Molti pensano che sia gay, ma ho sempre smentito”.

Francesca Fagnani non ha esitato a toccare anche il delicato argomento dei rapporti con la ex suocera, Annamaria Bernardini de Pace. Bova ha risposto con diplomazia, sottolineando come il dolore possa spingere le persone a reagire con rabbia e cercare di danneggiare gli altri. Nel secondo episodio di Belve, Francesca Fagnani ha intervistato Emanuele Filiberto di Savoia e Raoul Bova.

Intervista senza filtri a Raoul Bova a Belve

L’attore ha affrontato diverse questioni relative alla sua vita privata, parlando della fine del suo matrimonio con Chiara Giordano, che ha alimentato insinuazioni sulla sua omosessualità. Alla domanda, Bova ha risposto: “Diciamo che in quel periodo non si ha la lucidità per dire sempre delle cose esatte. Ho semplicemente smentito quello che si diceva su di me. Molti parlano di questo lato un po’ così, ma ognuno la pensa come vuole”.

Fagnani, mettendo sotto pressione l’attore, ha menzionato la sua ex suocera, la famosa avvocata Anna Maria Bernardini De Pace, citando una lettera. Bova, in modo diplomatico, ha commentato: “Sono cose che fanno le persone che hanno un grosso dolore; cercano di sfogare con la rabbia attraverso qualsiasi mezzo per danneggiare l’altro, pensando che il dolore poi si attenui. ma penso che alla fine sia un boomerang, il dolore torna indietro”.

L’intervista si è poi concentrata su Rocío Muñoz Morales. Nonostante gli attacchi e lo scetticismo iniziale, la coppia ha dimostrato la solidità del loro legame. “Abbiamo superato ogni ostacolo credendo in noi stessi” – ha commentato l’attore, sottolineando l’importanza della fiducia e della coerenza. Bova, noto sex symbol, ha anche discusso il tema delle avances. L’attore evita situazioni ambigue e non offre opportunità di approcci inappropriati, mantenendo sempre un comportamento rispettoso.