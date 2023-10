Programmi Tv Stasera giovedì 5 ottobre 2023: programmazione completa tutti i canali

Il tuo programma televisivo per la serata del 5 ottobre 2023: un’ampia scelta tra Film, Serie TV e Show

Un giovedì sera ricco di intrattenimento

La serata di giovedì 5 ottobre 2023 si preannuncia piena di interessanti proposte televisive, perfette per trascorrere un piacevole fine giornata dopo il lavoro, la scuola o l’università, o semplicemente per concedersi un momento di relax.

Intrighi e indagini su Rai 1

Sul palcoscenico di Rai 1, torna la seconda stagione di Blanca, con Maria Chiara Giannetta che interpreta il ruolo di una consulente di polizia. Tra vecchie conoscenze e nuovi colpi di scena, l’attesa è alle stelle. Scopri di più sulla seconda stagione di Blanca .

Appuntamenti fissi e novità su Rai 2 e Rai 3

Rai 2 continua a deliziarci con i nuovi episodi di N.C.I.S. e N.C.I.S. – Hawaii, mentre Rai 3 presenta una nuova puntata di Splendida Cornice, il talk show condotto da Geppi Cucciari che ci offre uno sguardo ironico e leggero sul mondo contemporaneo.

Rete 4 e Canale 5: tra attualità e reality

Rete 4 propone Dritto e Rovescio, l’approfondimento settimanale condotto da Paolo Dal Debbio, mentre Canale 5 raddoppia l’appuntamento con il Grande Fratello. In palio ci sono le preferenze del pubblico, che dovrà scegliere tra Giselda, Arnold, Letizia, Beatrice, Vittorio, Alex, Lorenzo e Valentina.

Italia 1: avventura e azione

Su Italia 1 va in onda Kong: Skull Island, un film ricco di avventura e azione. Un gruppo di esploratori si ritrova su un’isola inesplorata dell’Oceano Pacifico, dove dovranno lottare per la sopravvivenza contro creature mostruose.

Sport e azione su Tv8 e NOVE

Tv8 dedica la serata alla UEFA Conference League, con la partita tra la Fiorentina e il Ferencvaros. Su NOVE, invece, va in onda Parker, il film d’azione in cui un fuorilegge trama una vendetta contro i suoi ex compagni.

Rai 4 e Rai 5: tra serie tv e musica

Rai 4 continua con la sesta stagione di SEAL Team, mentre Rai 5 dedica la serata alla musica con il Festival MiTo Settembre Musica e il documentario su Thelonious Monk e Pannonica.

Real Time e Food Network: tra pulizie e cucina

Su Real Time, le donne della famiglia Paglionico si mettono in azione in Ti Spazzo in Due. Su Food Network, Fulvio Marino conduce Nel forno di casa tua, un viaggio tra i segreti dei prodotti da forno.

Cine 34: una serata con Enrico Brignano

Cine 34 dedica la serata a Enrico Brignano con due film: Faccio un salto all’Avana e Si fa presto a dire amore….

Italia 2: un viaggio nella Matrix

Su Italia 2 va in onda il primo capitolo della trilogia di Matrix, un viaggio in un mondo virtuale creato per controllare le persone.

Rai Storia: ritorno al passato

Infine, su Rai Storia, Alessandro Boero ci racconta due storiche battaglie in La Bussola e la Clessidra: la Battaglia di Maratona e la Battaglia di Canne.