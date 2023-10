Mestre incidente: Antonella e Marco in viaggio di nozze, Antonella morta e incinta, Marco in fin di vita

Tragedia a Mestre: Viaggio di nozze si trasforma in un incubo per Antonella e Marco

Un viaggio di nozze che si trasforma in tragedia

Antonella Perkovicc e Marco Bakovic avevano appena iniziato a vivere il loro sogno, essendosi sposati solo 20 giorni fa. Questi due giovani, poco più che ventenni e in attesa di un figlio, avevano deciso di trascorrere il loro viaggio di nozze a Venezia. Tuttavia, il destino ha avuto in serbo per loro un tragico epilogo. Entrambi si trovavano sull’autobus che ieri è precipitato dal cavalcavia di Mestre. Antonella non ce l’ha fatta, mentre Marco lotta tra la vita e la morte in ospedale.

Le generalità della coppia fornite dai media croati

I media croati hanno rivelato le generalità della coppia, originaria di Spalato, in Dalmazia. Antonella e Marco avevano celebrato il loro matrimonio meno di tre settimane fa e stavano per diventare genitori, dato che Antonella era incinta. La tanto desiderata vacanza a Venezia doveva essere l’apice del loro sogno, che invece si è trasformato in un incubo. Antonella è una delle 21 vittime dell’incidente di Mestre. Marco, invece, è in condizioni critiche all’ospedale di Milano, dove lotta con tutte le sue forze, ignaro della perdita della persona che amava e del figlio che aspettavano.

Alloggiavano al campeggio Hu di Marchera

Marco e Antonella avevano scelto come alloggio il campeggio Hu di Marchera. Ieri mattina, avevano deciso di partecipare a una gita organizzata. Tra i partecipanti c’erano turisti provenienti da diverse nazionalità. Per molti di loro, sprovvisti di documenti, sono ancora in corso le operazioni di identificazione.