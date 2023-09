Esplosivo debutto di Myrta Merlino a Pomeriggio5: il saluto che ha scosso Barbara D’Urso

Ieri, lunedì 4 settembre, è stata una giornata di transizione per il mondo della televisione italiana. Myrta Merlino è entrata ufficialmente nella scena pomeridiana di Canale5, prendendo le redini di “Pomeriggio5” al posto di Barbara D’Urso. L’esordio della nuova conduttrice non è stato senza qualche piccolo intoppo, come l’infelice inizio con un “Buongiorno” anziché il più appropriato “Buon pomeriggio”, ma Myrta Merlino è apparsa emozionata ma decisa, pronta per affrontare la sua prima giornata di lavoro in questo nuovo ruolo.

Un Cambio Necessario

Il debutto di Myrta Merlino è stato segnato anche da un momento di gratitudine nei confronti della sua predecessora. Durante l’apertura del programma, Merlino ha preso un momento per ringraziare Barbara D’Urso per i 15 anni di successo alla guida di “Pomeriggio5”. Con parole sincere, Myrta ha detto: “Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione, quindi ciao Barbara, grazie.” Queste poche ma significative parole hanno reso omaggio al contributo di D’Urso alla trasmissione.

Il Compito di Myrta Merlino

L’arrivo di Myrta Merlino ha suscitato diverse reazioni sui social media, con molti spettatori che sentono la mancanza della D’Urso e si interrogano sul futuro del programma. Tuttavia, Myrta ha promesso di portare il suo amore per il giornalismo e la televisione, impegnandosi a raccontare la realtà con rigore, onestà e rispetto. Ha dichiarato: “Vi faccio la promessa che sarò sempre dalla vostra parte.” Alcuni osservatori più attenti hanno notato una somiglianza nello spirito tra le parole di Myrta Merlino e lo stile della D’Urso.

Un Nuovo Formato

Un elemento chiave del cambiamento è il nuovo formato del programma. Pur mantenendo il nome “Pomeriggio5”, il programma sembra aver subito una trasformazione significativa. Questa nuova versione pone un’enfasi maggiore sulle notizie e sull’informazione, riducendo drasticamente il contenuto “trash” che spesso era associato alla trasmissione. Argomenti seri come l’orsa Amarena e il tragico stupro di Palermo sono stati affrontati con sensibilità e compassione. La giornalista ha anche presentato un messaggio vocale della vittima, aggiungendo un tocco personale e umano alla narrazione.

Mentre alcuni potrebbero rimpiangere il tono più leggero della D’Urso, è evidente che Myrta Merlino sta portando una nuova prospettiva e un impegno per il giornalismo di qualità alla sua nuova posizione. Mentre si adatta al suo nuovo ruolo, il pubblico sarà curioso di vedere come evolverà il programma “Pomeriggio5” sotto la sua guida.