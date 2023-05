Eurovision: dove vedere il video della storica vittoria dei Måneskin

Il 22 maggio 2021 è stata una data indimenticabile per l’Italia e per i fan dei Måneskin, la band romana che ha trionfato all’Eurovision Song Contest con il loro brano “Zitti e buoni”. Due anni dopo, la loro fama non accenna a diminuire e il loro nome è diventato familiare in tutto il mondo. Se vuoi rivivere il momento emozionante della loro vittoria e la performance elettrizzante sul palco, puoi trovare il video sul sito ufficiale dell’Eurovision o su YouTube.

Il video cattura l’energia travolgente della band sul palco, con il frontman Damiano David che si esibisce con la sua voce potente e carismatica, accompagnato dai suoi compagni di band Victoria De Angelis al basso, Thomas Raggi alla chitarra e Ethan Torchio alla batteria.

La vittoria dei Måneskin all’Eurovision 2021 ha segnato un momento storico per la musica italiana, dimostrando al mondo intero il talento e la creatività del nostro Paese. La band non solo ha vinto la competizione, ma ha anche costruito una carriera internazionale di successo, dimostrando che la musica italiana può competere con i più grandi nomi della scena musicale globale.

Se vuoi rivivere altri momenti emozionanti dell’Eurovision 2021, puoi cercare le esibizioni dei vari paesi partecipanti e approfondire le loro storie. L’Eurovision celebra la diversità musicale e culturale dell’Europa, e la vittoria dei Måneskin ha dimostrato che la musica italiana ha molto da offrire al panorama internazionale.

Non perdere l’occasione di riscoprire questo momento indimenticabile e di apprezzare ancora una volta il talento e la passione dei Måneskin, che con la loro vittoria all’Eurovision 2021 hanno fatto sognare e orgogliosi tutti gli italiani.