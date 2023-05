Eurovision Song Contest 2023: tutti i cantanti in gara, i commentatori e i presentatori dell’evento

È quasi giunto il momento di uno degli eventi musicali più attesi dell’anno: l’Eurovision Song Contest 2023. La prima delle due semifinali si terrà il 9 maggio 2023, seguita dalla seconda il 11 maggio, entrambe trasmesse su Rai Due in Italia. La finale avrà luogo il 13 maggio e sarà trasmessa in prima serata su Rai Uno, con Gabriele Corsi e Mara Maionchi come commentatori ufficiali.

I presentatori dell’evento

Il trio di presentatori ufficiali dell’Eurovision Song Contest 2023 è composto da Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Julia Sanina. Durante la finale, si unirà a loro anche Graham Norton, presentatore televisivo irlandese.

I cantanti e le nazioni in gara

La lista completa dei cantanti e delle nazioni che parteciperanno all’evento è stata finalmente rivelata. Eccone una panoramica: