Fabio Caressa chi è la moglie Benedetta Parodi da quanto sono sposati? Quanti figli hanno e come si chiamano?

La Storia di Fabio Caressa e Benedetta Parodi

Fabio Caressa e Benedetta Parodi sono una coppia celebre nel panorama televisivo italiano, ammirata per la loro solida unione. Fabio, noto telecronista sportivo, e Benedetta, popolare conduttrice, sono genitori di tre figli e la loro storia d’amore è fonte di curiosità per molti.

Fabio Caressa è amato dal pubblico per il suo stile unico e coinvolgente nelle telecronache sportive. In particolare, la sua voce è diventata familiare a molti grazie ai commenti nei videogiochi della FIFA World Cup 2006.

Benedetta Parodi, invece, ha costruito una brillante carriera in TV, iniziando come conduttrice di Studio Aperto su Italia 1. La sua passione per la cucina l’ha portata a condurre programmi di successo come “Cotto e mangiato”, “I menù di Benedetta” e “Bake off Italia”.

Le Età dei Due Coniugi

Fabio Caressa, nato a Roma il 18 aprile 1967, ha 56 anni e il suo segno zodiacale è l’Ariete. Benedetta Parodi, nata ad Alessandria il 6 agosto 1972, ha 52 anni ed è del segno del Leone.

Un Matrimonio Duraturo

Fabio e Benedetta si sono sposati l’11 luglio 1999 e da allora vivono una storia d’amore serena e appagante. Sono insieme da quasi 24 anni!

I Figli di Fabio Caressa e Benedetta Parodi

Dalla loro unione sono nati tre figli: Matilde Caressa (nata il 5 settembre 2002), Eleonora Caressa (nata il 20 ottobre 2004) e Diego Caressa (nato il 21 luglio 2009). La presenza dei figli nelle foto postate sui profili Instagram dei genitori testimonia l’armonia e la serenità della famiglia.

Curiosità su Fabio Caressa e Benedetta Parodi

Ecco alcune curiosità su Fabio Caressa e Benedetta Parodi:

– Fabio è stato ospite nel programma “I menù di Benedetta”, condotto dalla moglie, sia da solo che con i figli.

– La squadra del cuore di Fabio è l’Alessandria.

– Benedetta non si dedica solo alla cucina: ha scritto libri di ricette e fiabe (“Le fate a metà”), ottenendo un buon successo di critica e di pubblico.

– Il nome completo di Benedetta è Benedetta Gaia Parodi.