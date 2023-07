Fabio Fazio denuncia: I social di ‘Che tempo che fa’ oscurati in modo improprio dalla Rai

Il popolare programma televisivo “Che tempo che fa” si prepara ad aprire nuovi profili social, come annunciato da Fabio Fazio in un video su Instagram. Il conduttore ha rivelato che gli account attuali sono stati “impropriamente oscurati” dalla Rai, sottolineando che il marchio del programma è di proprietà di lui e di Banijay, in seguito al trasloco su Nove.

Problemi con i profili social

Fabio Fazio ha espresso la sua delusione per il blocco dei profili social del programma, ma ha anche mostrato gratitudine per il ritorno di interesse da parte della Rai, anche se tardivo. Ha chiarito che, in caso non vengano restituiti i profili, apriranno nuovi account e daranno prontamente notizia ai fan.

La spiegazione della Rai

La Rai ha spiegato la sua decisione di oscurare i profili social di “Che tempo che fa”, affermando che sta procedendo a chiudere tali account in quanto di sua proprietà. La chiusura dei profili social è un passaggio intermedio, poiché si riferiscono esclusivamente alle vecchie edizioni della produzione in onda fino a giugno 2023 su Rai 3.

In attesa di ulteriori sviluppi, i fan del programma si preparano ad accogliere i nuovi profili social di “Che tempo che fa” per continuare a seguire le avventure televisive di Fabio Fazio e del suo famoso talk show.