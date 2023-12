Fabio Fazio è messo in difficoltà dalla Rai durante la trasmissione “Che tempo che fa”. Inizialmente, commenta in modo velenoso e poi deride la stessa Rai insieme a Littizzetto

Il rapporto tra Fabio Fazio e la Rai sembra attraversare un periodo complicato. Dopo le divergenze riguardanti i social media di “Che Tempo Che Fa,” una nuova tensione è emersa a causa delle restrizioni imposte dal Festival di Sanremo che coinvolgono direttamente il programma condotto da Fazio.

Limitazioni per Gli Ospiti di Sanremo

Secondo queste nuove regole, tutti i cantanti partecipanti al Festival di Sanremo non possono apparire su canali televisivi al di fuori della Rai, dall’annuncio dei Big fino al giorno successivo alla finale del Festival. Questo ha già avuto conseguenze tangibili, come la cancellazione dell’ospitata di Mahmood a “Che Tempo Che Fa” sul Nove.

Il Siparietto con Luciana Littizzetto

Durante la trasmissione, Fabio Fazio ha manifestato il suo disappunto riguardo alla situazione. Il cantante Mahmood non è potuto apparire a causa di queste restrizioni, e un siparietto con Luciana Littizzetto ha evidenziato ulteriormente le conseguenze delle nuove regole. Fazio ha sottolineato come queste restrizioni impediscano anche al vincitore di Sanremo di partecipare al suo show nei giorni successivi al Festival.





Tensione e Attriti

Il livello di rancore sembra essere elevato da parte della Rai, mentre Fabio Fazio esprime apertamente il suo disappunto per le decisioni prese. Queste restrizioni, apparentemente progettate per preservare l’esclusività della Rai riguardo agli ospiti di Sanremo, stanno causando attriti e limitazioni nelle scelte editoriali dei programmi al di fuori della rete pubblica. La situazione continua a svilupparsi, con polemiche e discussioni in corso.