Fabio Fazio, il valore del suo share: la Rai non lo ha capito, Discovery sì

Il passaggio a Discovery: una scelta ponderata

Dopo una lunga e fruttuosa carriera con la Rai, Fabio Fazio ha deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale con Discovery. Rivela al Corriere della Sera come questa decisione sia stata frutto di un’offerta allettante e stimolante da parte di Warner Bros Discovery, un gruppo che lo aveva corteggiato per sei anni.

**Fazio sottolinea che non si è allontanato in silenzio dalla Rai. “A marzo, l’amministratore delegato mi informò che non avrebbe rinnovato il contratto. Fu allora che iniziò la mia trattativa con Discovery,” ricorda l’amatissimo presentatore. “Tutti in Rai ne erano a conoscenza: non sono fuggito nell’ombra. Nessuno si è fatto avanti, quindi ho capito che era tempo di voltare pagina.”

Il ricordo dei primi passi nella carriera televisiva

Fazio ripercorre con nostalgia i suoi primi passi nel mondo della televisione, quando, ancora diciannovenne, fece il suo debutto come imitatore a Pronto Raffaella nel 1983. Ricorda con affetto il primo incontro con Raffaella Carrà, un’esperienza che lo ha segnato profondamente.

La libertà e la mancanza di difesa

Nel corso dell’intervista, Fazio riflette sulla sua carriera e sulla mancanza di sostegno che ha avvertito nel corso degli anni. Ricorda i numerosi attacchi ricevuti da Matteo Salvini e sottolinea come la sua libertà abbia spesso implicato una certa solitudine.

“Se avessi avuto qualcuno alle mie spalle, la mia carriera sarebbe stata diversa,” afferma Fazio. “Sarei ancora su Rai1, dove ero arrivato nel 2017. Non sono mai stato difeso, nonostante ciò che alcuni colleghi possano pensare.”

Il mistero dei guadagni

Quando gli viene chiesto quanto guadagna ora, Fazio risponde con riservatezza: “Sono fatti miei”. Sottolinea come si sia sempre concentrato più sui guadagni che ha portato alla Rai piuttosto che sui suoi personali. **”Per 20 anni, ‘Che tempo che fa’ ha portato alla Rai3 oltre un punto di share. E un punto di share vale milioni di euro”**, conclude l’amatissimo presentatore.