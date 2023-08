Fabio Fazio torna sui social dopo una brutta notizia

Il mondo televisivo aspetta con ansia il ritorno di Fabio Fazio con “Che tempo che fa” su Discovery. Nonostante i piccoli intoppi riguardanti i profili social, Fabio ha accolto positivamente la possibilità di riaprire il dialogo con il pubblico, prontamente disposto a ricominciare da zero. Tuttavia, in queste ore di festa per il suo ritorno, una notizia sconvolgente ha gettato un’ombra sulla sua gioia.

Un addio doloroso a Idris Sanneh

La notizia è arrivata da Brescia, dove è venuto a mancare Idris Sanneh, noto giornalista televisivo che aveva conquistato il cuore del pubblico grazie alla sua partecipazione a “Quelli che il calcio”. Dopo settimane di ricovero in ospedale, Idris Sanneh ci ha lasciati venerdì 4 agosto 2023, all’età di 72 anni. La notizia ha colpito il cuore di Fabio Fazio, che ha voluto rendere omaggio al suo amico e collega con un commosso saluto.

Le parole commoventi di Fabio Fazio

Su Twitter, Fabio ha condiviso un messaggio toccante: “Caro Idris, quanti ricordi e quante risate. Grazie per la tua amicizia e per la tua ironia. Sono stati anni bellissimi quelli che abbiamo trascorso insieme. Mancherai tantissimo”. Un omaggio sincero e sentito a una persona che ha condiviso con lui momenti indimenticabili a “Quelli che il calcio”. Su Instagram, la stessa foto accompagnava parole altrettanto commoventi.

Il ricordo di colleghi e amici

L’amico e collega Marino Bartoletti ha dedicato un lungo post su Facebook a Idris Sanneh, ricordando i momenti passati insieme. Anche Simona Ventura, tra i tanti, ha voluto condividere un pensiero: “Quando arrivai tanti anni fa a Quelli che il calcio, eri l’istituzione assoluta. Il rispetto e l’amicizia non sono mai mancate. Ciao fratello”.

Conclusioni

Il ritorno di Fabio Fazio con “Che tempo che fa” è accolto con gioia dai fan, ma il lutto per la perdita di un caro amico ha portato un’emozione contrastante. Idris Sanneh, giornalista e personalità televisiva, rimarrà nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e amato. Mentre ci apprestiamo a seguire le avventure di Fabio Fazio sul nuovo palcoscenico di Discovery, il suo addio a Idris Sanneh sarà un motivo per ricordare l’importanza delle amicizie vere e dell’ironia nella vita.