Vito Loiacono e l’incidente The Borderline: riflessioni amare tra rimorsi e critiche

Vito Loiacono, membro del noto gruppo di youtuber The Borderline, coinvolto nell’incidente tragico in cui ha perso la vita il piccolo Manuel di soli 5 anni, ha deciso di condividere i suoi sentimenti attraverso una storia sui social. Le sue parole rivelano un quadro crudo del mondo dei social media, dove la critica è spietata e i giudizi vengono emessi senza approfondire i fatti.

Le parole di Vito Loiacono

“Ho scoperto quanto le persone possano essere cattive… Ho scoperto come nessuno vuole sapere come stai veramente ma cerca solo di vedere il marcio con lo scopo di vendere l’articolo perfetto… Non c’è miglior sordo di chi non vuol sentire”. Con queste parole, Loiacono descrive un ambiente di incomprensione e giudizio, in cui le persone sembrano gioire della caduta altrui. Eppure, nonostante tutto, promette di non mollare.

Vito Loiacono: chi è?

Vito Loiacono, conosciuto online come “er MOTOSEGA”, vanta un canale YouTube con più di 234 mila iscritti. Il suo obiettivo dichiarato è strappare un sorriso al suo pubblico ogni giorno, proponendo i “vlog più pazzi ed esclusivi del web”.

Il tragico incidente

Durante le riprese di uno dei suoi video, insieme agli amici The Borderline, Loiacono è rimasto coinvolto nell’incidente che ha strappato la vita al piccolo Manuel. Alla guida della Lamborghini c’era Matteo Di Pietro, ora indagato per omicidio stradale e lesioni. Insieme a lui, anche Alessio Ciaffaroni, Simone Dutto e Gaia Nota rischiano l’accusa di concorso colposo nell’omicidio.

Il seguito dell’indagine

La procura di Roma ha avviato ulteriori indagini per stabilire il ruolo degli altri occupanti dell’auto nell’incidente. In particolare, cercano di recuperare le GoPro e altre videocamere utilizzate dai ragazzi durante le riprese. Le testimonianze raccolte finora suggeriscono che l’auto viaggiava ad una velocità molto elevata.

In attesa di sviluppi, i familiari del piccolo Manuel vivono nel dolore. Il padre del bambino, Marco Proietti, ha condiviso su Instagram una storia che trasmette la sua angoscia: «Volevo esprimere, con quel che resta del cuore mio, di Elena e della piccola, un ringraziamento a voi che avete pregato, donato e anche solo pensato al nostro Manuel strappato da sto mondo infame. Ti ameremo per sempre!».