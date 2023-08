Fabrizio Corona e Giacomo Urtis: Un Matrimonio tra dubbi ardenti e speranze romantiche

Dal legame tra questi due nomi noti emerge un matrimonio che suscita domande. Scopriamo i dettagli e le dichiarazioni.

Il Matrimonio Annunciato tra Corona e Urtis: Amore o Strategia?

Giacomo Urtis, dermatologo delle celebrità, conferma che lui e Fabrizio Corona sono in procinto di pronunciare il fatidico “sì”. Nonostante le voci e gli scetticismi, Urtis afferma: “Sono sinceramente innamorato, spero sinceramente che non sia una mossa per il business da parte sua.” I legami tra i due non sono nuovi e sono stati oggetto di interesse da parte dei media.

Una Storia di Amicizia… o Qualcosa di Più?

Gli indizi di una storia tra Corona e Urtis non sono mancati. Durante un’intervista a “Belve” condotta da Francesca Fagnani, Urtis ha rivelato:

Legame tra loro descritto come un mix di amore e amicizia.

Evidenze di una certa intimità tra i due.

Una posizione chiara sulle voci riguardanti Nina Moric, sostenendo di essere stato diverso nei confronti di Corona.

Le Vacanze e gli Indizi Fotografici

Le recenti vacanze in Costa Smeralda hanno aggiunto altro carburante alle voci. Immagini dei due che mostrano:

Momenti di intimità: tra passeggiate in scooter e gite in auto.

tra passeggiate in scooter e gite in auto. Complicità: evidente anche nelle foto pubblicate online.

Tuttavia, la situazione sentimentale di Corona con Sara Barbieri, un’amica comune, aggiunge ulteriore complessità alla narrazione.

E ora?

Mentre attendiamo conferme o smentite, rimane l’apertura dichiarata da Corona in passato, dove ha accennato alla sua disponibilità a esplorare nuovi orizzonti sentimentali. Ma sarà vero amore o semplicemente una mossa strategica? Solo il tempo svelerà questa storia tra Corona e Urtis.