Fabrizio Corona, la verità dopo 20 anni: “Lele Mora voleva fare sesso da me, ma io…”

Un tempo, Lele Mora e Fabrizio Corona erano come l’ombra l’uno dell’altro. Lele, un rinomato manager dello spettacolo, aveva una lunga carriera alle spalle, mentre Fabrizio stava per diventare il re indiscusso dei paparazzi. Tuttavia, una serie di eventi ha portato alla rottura dei loro rapporti. In questo articolo, esamineremo la storia di questa separazione e le dichiarazioni fatte da entrambi.

Lele Mora e il Suo “Allievo”

Lele Mora considerava Fabrizio Corona il suo allievo e affermava di aver seguito i suoi consigli per cinque anni. Ma poi, secondo Lele, qualcosa è scoppiato. Egli accusava Fabrizio di essere affetto dalla “malattia dei soldi”.

La Risposta di Fabrizio Corona

Oggi, Fabrizio ammette che quanto affermava Lele era fondato. Tuttavia, egli fornisce alcune precisazioni interessanti. Fabrizio afferma che Lele Mora non rappresenta più nulla per lui. Sostiene che Lele lo amava, ma c’era un interesse sessuale da parte di Mora, che non era in linea con il vero significato dell’amore. Fabrizio dice: “Amare significa voler vedere felice qualcuno. Lui invece voleva qualcosa che io non potevo dargli.”

Dipendenza o Amore?

Fabrizio continua raccontando i rapporti di Lele con alcuni giovani che lavoravano con lui. Afferma che Lele aveva tre “figliastri” ufficiali e che, quando alcuni di loro volevano andare per la propria strada invece di essere mantenuti, Lele toglieva loro ciò che avevano cominciato a costruire. Fabrizio lo paragona a un vecchio ricco che tiene una giovane dipendente da lui, ma impedisce a questa giovane di crescere. In definitiva, Fabrizio sostiene che non si tratti di amore, ma di dipendenza.

La Prospettiva di Fabrizio

Fabrizio Corona sostiene che anche nel suo caso, il rapporto con Lele Mora era simile. All’inizio, Lele gli trovò lavoro in televisione come inviato in vari programmi televisivi, ma successivamente Fabrizio prese in mano la sua carriera. Fabrizio afferma che Lele sapeva che aveva un talento speciale, ma per raggiungere il successo ha dovuto fare il suo percorso.

In definitiva, la storia di Lele Mora e Fabrizio Corona è una storia di successo, denaro, dipendenza e rottura. Entrambi hanno avuto un impatto significativo nella scena dell’intrattenimento italiano, ma alla fine, hanno scelto strade diverse. Resta da vedere se il tempo riavvicinerà mai questi due personaggi, o se le loro strade rimarranno per sempre separate.