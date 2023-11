Fabrizio Corona svela dettagli sulla separazione di Blasi e Totti

Il Docufilm ‘Unica’ Riaccende le Polemiche

Dopo l’uscita del docufilm “Unica,” in cui Ilary Blasi ha raccontato la sua verità sulla separazione da Francesco Totti, Fabrizio Corona torna a far parlare di sé e promette di rivelare i nomi degli amanti della conduttrice. La rivalità tra Corona e Ilary è ben nota, e l’ex paparazzo non ha mai nascosto la sua antipatia per lei.

Le Dichiarazioni di Fabrizio Corona

Attraverso le sue storie su Instagram e un video, Fabrizio Corona ha ribadito la sua posizione sulla storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Egli sostiene che non ci siano vittime in questa vicenda, e che Blasi non dovrebbe essere considerata come tale. Secondo Corona, Totti ha sempre tradito Ilary durante i vent’anni di relazione, matrimonio e genitorialità. L’ex fotografo parla di questa tendenza come di un istinto di Totti, qualcosa a cui non può resistere. Inoltre, sostiene che Ilary deve la sua fama e la sua carriera a Totti, e che gli deve tutto.

Il Tradimento di Ilary

Fabrizio Corona sostiene che, nonostante le continue infedeltà di Totti, Ilary avrebbe sempre fatto finta di non vedere, per una sorta di riconoscenza nei confronti del marito. Tuttavia, secondo Corona, Ilary ha iniziato a tradire Totti a sua volta, e ci sono stati altri uomini nella sua vita prima del “ragazzo del caffè” citato nel docufilm. Ilary avrebbe chiuso un occhio perdonando le scappatelle di Totti in passato, ma una volta scoperto il tradimento di Ilary, Totti non avrebbe potuto accettarlo e avrebbe deciso di avviare una nuova relazione con Noemi Bocchi nell’agosto del 2021.





Le Promesse di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha promesso di svelare ulteriori dettagli su questa vicenda complessa sulle pagine del suo sito “dillingernews.” L’ex fotografo sostiene che Ilary sia ormai indipendente e che non abbia mai provato sensi di colpa. Inoltre, Corona la accusa di aver studiato attentamente la fine del matrimonio per vendicarsi e avviare una battaglia mediatica contro Totti. Infine, conclude con una promessa che sembra quasi una minaccia nei confronti di Ilary: “Adesso giochiamo noi!”

La vicenda tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a tenere banco, e le dichiarazioni di Fabrizio Corona aggiungono ulteriori dettagli a questa complessa storia.