Federica Panicucci annuncia che nella Casa del Grande Fratello Vip ci sono grandi emozioni in arrivo stasera: abbracci e lacrime per tutti.

Milena Miconi ha lasciato la casa del GF Vip 7 in seguito alla spiacevole notizia della scomparsa del suo amico e agente Alessandro Lo Cascio. Il manager televisivo 54enne era un caro amico della Miconi e la produzione l’ha informata della sua morte mentre si trovava nella casa. Di conseguenza, Miconi ha condiviso in lacrime la notizia con i suoi compagni di casa e ha poi deciso di lasciare il reality show.

Milena Miconi ha espresso la sua esitazione a rimanere nel reality, alla quale Manila Nazzaro, ex concorrente, ha risposto con un incoraggiamento. La Nazzaro ha ricordato alla Miconi la figura di Ale, che avrebbe voluto vederla rimanere fino alla fine del programma. Miconi ha deciso di lasciare la casa per dare l’ultimo saluto al suo manager, apparendo visibilmente turbata dalla perdita.

Milena Miconi rientra nella Casa del GF Vip, lasciando intendere che la sua assenza è stata solo temporanea.

Alessandro Lo Cascio era un manager rinomato nel mondo dello spettacolo, avendo gestito le carriere di Manila Nazzaro, Angela Melillo, Sandra Milo e Vincenzo De Lucia. Sandra Milo ha espresso il suo dolore in un’accorata dichiarazione: “Oggi il mio amato Alessandro è passato in un luogo dove non soffrirà più. La sua risata argentina continuerà a riecheggiare nei cieli e gli angeli lo accoglieranno a braccia aperte. Con lui se n’è andata gran parte della mia vita e nel mio cuore viene a mancare uno degli affetti più leali e veri”.

Nella puntata di Mattino Cinque, ci sono state anticipazioni sulla prossima puntata del GF Vip di lunedì 6 febbraio. Federica Panicucci ha parlato della partenza di Milena Miconi e ha rivelato che è solo temporanea, perché tornerà nella Casa dopo aver salutato il suo manager. Ha già iniziato il processo di quarantena che le permetterà di rientrare a breve nella Casa. Ulteriori dettagli saranno forniti da Alfonso Signorini, che probabilmente si collegherà con Milena Miconi per l’ultimo saluto durante la diretta.

Per la prossima puntata del GF Vip, Federica Panicucci ha annunciato a Mattino 5 che la trasmissione accoglierà gli ex di alcuni degli attuali concorrenti. Tra questi Ivana Mrazova (ex di Onestini), Martina Nasoni (ex di Daniele Dal Moro) e Matteo Damante (ex di Nikita Pelizon). Il conduttore ha anche chiarito che gli ex saranno solo ospiti del programma e alloggeranno in un loft.