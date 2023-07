Federica Panicucci delusa per la decisione di Mediaset: rumor sulle sue reazioni - Controcopertina

Indiscrezioni clamorose circolano riguardo a Federica Panicucci e la sua reazione alla notizia inaspettata da parte di Mediaset. Secondo quanto trapelato, la conduttrice non avrebbe accolto bene la notizia e si sarebbe manifestata delusa e arrabbiata. Tuttavia, non possiamo confermare tali voci in quanto non si tratta di informazioni ufficiali, ma di indiscrezioni provenienti dagli ambienti televisivi.

Fino ad ora, quello che sappiamo è che Federica Panicucci, pur ottenendo buoni risultati con la sua trasmissione Mattino Cinque e non essendo a rischio il suo posto, avrebbe sperato in una diversa decisione da parte dei dirigenti di Mediaset. Questo è quanto anticipato dal sito Ultimenotizieflash.

La reazione di Federica Panicucci alla decisione di Mediaset

La reazione di cui si parla riguarda la notizia dell’uscita di Barbara D’Urso da Pomeriggio Cinque. Federica Panicucci avrebbe appreso questa scelta da Mediaset come tutti gli altri, attraverso il comunicato ufficiale dell’emittente. Tuttavia, secondo quanto riportato da Ultimenotizieflash, ci sarebbero voci che indicano la sua totale insoddisfazione per quanto è stato successivamente detto.

Si dice che Federica Panicucci abbia manifestato delusione e frustrazione nel momento in cui il suo nome non è stato mai menzionato come possibile erede di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Alcuni addetti ai lavori avrebbero riferito che si aspettava una proposta per occupare quel ruolo su Canale 5. Tuttavia, al momento non ci sono conferme certe su questa ipotesi.