Federico Bernardeschi quanto guadagna?

Quanto guadagna Federico Bernardeschi alla Juventus? L’ala italiana, nata nel 1994, ha avuto alcune stagioni difficili. Nonostante le sue impressionanti prestazioni con la maglia della Fiorentina, non ha ancora replicato lo stesso livello di brillantezza da quando si è unito alla Juventus nel 2017.

La carriera del centrocampista Bernardeschi alla Juventus è davvero notevole, con uno stipendio a dir poco straordinario! Il suo percorso con il club è stimolante e siamo molto orgogliosi dei suoi risultati.

Partito per passione da Firenze nell’estate del 2017, Bernardeschi, nativo di Carrara, è arrivato a Torino dopo un’impressionante stagione da 11 gol in 32 presenze – una prodezza che non ha ancora eguagliato da quando è arrivato alla Juventus. Cresciuto calcisticamente con i viola, ha esordito tra i professionisti con la maglia del Crotone in Serie B nel 2013/14.

Le sue prestazioni esemplari l’anno successivo gli sono valse il ritorno alla base, dove ha dimostrato di essere una risorsa preziosa, soprattutto in Europa. Alla fine delle sue tre stagioni a Firenze, Bernardeschi ha realizzato ben 14 gol in 72 partite di Serie A e 8 gol in 18 partite di Europa League. Le sue notevoli statistiche hanno attirato l’attenzione di grandi club, tra cui la Juventus, che lo ha acquistato per 40 milioni nell’estate del 2017.

L’esperienza juventina di Bernardeschi è stata indimenticabile: ha esordito in Champions League nell’iconico Camp Nou e ha segnato il suo primo gol nella massima competizione europea nel dicembre 2017 contro l’Olympiacos. Purtroppo, a causa di infortuni muscolari e di una mancanza di fiducia, la carriera juventina dell’esterno di Carrara non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale. Tuttavia, è determinato a lasciare il segno e a dimostrare quanto sia un giocatore incredibile.

Con 4 milioni di euro netti a stagione, Federico Bernardeschi è una forza da non sottovalutare. Ma con il contratto in scadenza, il carrarese riuscirà a dimostrare il suo valore e a rimanere alla Juventus o diventerà una merce pregiata nel calciomercato estivo?

Roberto Mancini ha dato a Bernardeschi l’opportunità di riscattarsi con la Nazionale! Il bianconero è parte integrante della squadra dal 2016 ed è stato convocato ogni anno da allora, compresi Euro 2016 e la straziante esperienza di San Siro nel 2017 con la Nazionale Under 21. Questa potrebbe essere l’occasione per Bernardeschi di avere un impatto reale!