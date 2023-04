Federico e Alice chi sono i figli di Claudio Bisio?

Claudio Bisio è felicemente sposato con la donna dei suoi sogni, la talentuosa giornalista e scrittrice Sandra Bonzi. Insieme hanno due bellissimi figli, nati dalla loro unione.

Alice, nata nel 1996, è la primogenita di Claudio Bisio, mentre Federico, nato due anni dopo, è il loro secondo e ultimo figlio. Secondo quanto Claudio ha condiviso con orgoglio sul palco di Sanremo, Federico ora vive e lavora in Australia e ha inviato al papà un video in cui canta Notte Prima degli Esami durante l’esibizione di Antonello Venditti di ieri. È evidente che Claudio è immensamente orgoglioso dei risultati ottenuti dal figlio!

Il discorso di Claudio Bisio al Festival di Sanremo 2019 su suo figlio Federico è stato un potente promemoria del fatto che nessuno è perfetto e che è possibile creare un forte legame tra due persone basato su una comunicazione aperta e un dialogo onesto. Le parole del noto conduttore e comico hanno toccato il cuore di molti spettatori, evidenziando la bellezza del loro rapporto.

Claudio e Sandra Bonzi, suo amore di lunga data, sono genitori orgogliosi di due figli: il noto Federico e la meno nota sorella maggiore Alice. Conosciamoli meglio e scopriamo perché questa famiglia è così amata!

Sua moglie gli ha fatto il regalo più bello di tutti: una batteria che sognava di possedere fin da bambino, ma che non aveva la sicurezza di acquistare.

Nonostante la mia reputazione di burlone, in realtà ero un padre più serio di quanto si possa pensare. Mi piaceva fare scherzi, ma ho scoperto che i miei figli si divertivano più con me che con loro. A dire il vero, ho preso in prestito qualche loro scherzo qua e là!

Quando scopriranno la mia paura, pretenderanno senza dubbio di avere ciò che spetta loro. Era il 1992 quando Claudio Bisio e sua moglie Sandra si incrociarono per la prima volta in un locale milanese. Si dice che lei fosse un po’ ubriaca e lui colse l’occasione, facendo una mossa astuta. Quella sera, però, Sandra vomitò nella Giulietta del padre di Claudio.

Michelle Hunziker ha ammesso di essersi presa una bella cotta per Claudio Bisio in passato, senza mai esprimergliela. Ha rivelato: “Claudio ha un fascino innegabile e ai tempi di Zelig era in gran forma. Spero che sua moglie legga questa intervista e sappia che ho tenuto per me questi sentimenti. Mi stavo riprendendo dal fallimento del mio matrimonio con Eros Ramazzotti e guardare Claudio a Zelig era per me una forma di terapia”.