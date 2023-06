Federico Huisman 17 anni, perde la vita in un incidente in moto, ritrovato dal padre - Controcopertina

Un destino tragico

Nella notte tra lunedì e martedì, una tragedia ha colpito duramente la comunità di Monrupino, vicino a Trieste. Un giovane di soli 17 anni, Federico Huisman, residente a Repen, ha perso la vita in un incidente stradale intorno alla mezzanotte. Il ragazzo ha perso il controllo della sua motocicletta e ha avuto un grave incidente che ha causato le ferite fatali. Al momento dell’incidente, non sembra che altri veicoli siano stati coinvolti. È stato il padre di Federico a trovarlo poco distante da casa, dopo aver notato che il ragazzo non tornava.

La tragedia che si consuma

Dopo la chiamata d’emergenza al numero Nue112, gli operatori hanno immediatamente inviato i soccorsi sul posto. Un’ambulanza proveniente da Opicina e un’auto medica da Trieste sono state inviate per prestare assistenza al giovane. Il personale sanitario ha lavorato senza sosta per stabilizzare le condizioni di Federico, ma purtroppo la sua situazione era gravissima. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cattinara, ma poco dopo il suo arrivo è spirato. Le autorità competenti, tra cui i Carabinieri della Compagnia di Aurisina, sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, i primi rilievi non indicano segni di frenata. Il procuratore Federica Riolino ha disposto ulteriori indagini per accertare tutti i dettagli dell’incidente.

È una triste giornata per la comunità di Monrupino, che piange la prematura perdita di Federico Huisman. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la sua famiglia e i suoi cari in questo momento di profondo dolore.