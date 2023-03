Fedez in lacrime, come sta: “Spasmi, vertigini, nausea sono crollato…”

Il noto rapper Fedez ha recentemente fatto ritorno sui social media, dopo un lungo periodo di assenza. Attraverso una dettagliata instagram stories, egli ha voluto fornire una chiara spiegazione riguardo alle sue attuali condizioni di salute e al delicato periodo che ha dovuto affrontare. La sua testimonianza è stata esposta in modo professionale e accurato, con l’intento di informare in modo trasparente i suoi numerosi fan.

Fedez espone la sua esperienza: i due mesi di difficoltà e complicazioni.

Recentemente, il coniuge di Chiara Ferragni ha destato preoccupazione tra i propri seguaci. Durante una diretta su Instagram, egli ha confessato di soffrire di balbuzie da qualche tempo, manifestando difficoltà nell’esprimersi correttamente. Sebbene non abbia approfondito il problema, tale episodio ha suscitato allarme tra gli spettatori. Oggi, a distanza di quasi una settimana, Fedez ha fornito un resoconto dettagliato del suo periodo delicato. “Purtroppo, devo partire dall’evento traumatico della mia diagnosi di tumore. Pur essendo privilegiato, ho vissuto un’esperienza molto difficile e solo ora mi rendo conto di quanto poco abbia curato la mia salute mentale in relazione a tale evento, limitandomi a ricorrere a psicofarmaci e ad utilizzarne uno che non era adatto a me. A partire da gennaio, mi è stato prescritto un antidepressivo molto potente che ha avuto un forte impatto su di me, provocando una notevole agitazione e causando effetti collaterali fisici molto intensi, tanto da generare tic nervosi alla bocca che mi impedivano di parlare liberamente. Poiché gli effetti collaterali erano particolarmente intensi, ho dovuto sospendere il farmaco senza una graduale riduzione, cosa che di solito non si fa a meno che non vi siano rischi significativi. Sono stato costretto a sospendere il farmaco e ciò ha provocato un effetto rebound”.

Fedez ha manifestato un significativo stato di malessere: ha riportato spasmi alle estremità inferiori e una considerevole perdita di peso.

Il suo stato di malessere, come descritto, ha avuto un impatto negativo sia a livello psicologico che fisico: “Oltre a causare un annebbiamento cognitivo, ha provocato spasmi alle gambe che mi hanno impedito di camminare per giorni, vertigini, nausea e una significativa perdita di peso. Questo stato di salute mi ha impedito di svolgere le mie attività lavorative, tra cui partecipare alla presentazione di LOL e al processo per la strage di Corinaldo, tra le altre cose. Attualmente, non sono ancora al 100%, ma sto migliorando giorno dopo giorno”.

La crisi è stata evitata grazie alla collaborazione con Chiara Ferragni.

L’assenza di Fedez dai social media ha scatenato un’ampia speculazione e un’infinita serie di dicerie. Da giorni si sono susseguiti vorticosamente rumors riguardanti una possibile crisi coniugale, un divorzio imminente e addirittura valigie pronte per la partenza. Tuttavia, nessuna di queste supposizioni corrisponde alla realtà dei fatti. In realtà, Chiara è stata l’unica persona che ha dimostrato di essere al suo fianco, nonostante una tempesta di critiche mediatiche senza precedenti.