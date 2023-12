Dopo un periodo di pausa dai social media, il rapper Fedez ha finalmente rotto il silenzio e fatto il suo ritorno su Instagram. Questo è avvenuto dopo che la moglie, Chiara Ferragni, è rimasta in silenzio per qualche tempo a seguito delle polemiche che l’hanno coinvolta di recente. Fedez ha condiviso alcune storie su Instagram e ha anche condiviso un post promuovendo il podcast “Muschio Selvaggio,” in cui fa il bilancio del difficile anno 2023.

Il Messaggio di Fedez

Nel messaggio condiviso da Fedez si legge: “È stata una stagione dura. Nessuno credeva alla sopravvivenza di Muschio Selvaggio, boicottato brutalmente per i primi episodi, aspettativa di vita minima.” Queste parole accompagnano un’immagine che mostra l’intero team che lavora al podcast, con Fedez e Mr Marra in primo piano. Il messaggio continua, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto e annunciando il ritorno del podcast su YouTube il 8 gennaio.

Il Successo di Muschio Selvaggio

Il podcast “Muschio Selvaggio” è stato oggetto di diverse sfide e difficoltà iniziali, ma è stato in grado di superarle grazie all’impegno del team e al sostegno dei fan. Ospiti illustri, tra cui Vincenzo De Luca, Fabio Fazio, Roberto Saviano e Piercamillo Davigo, hanno contribuito a rendere la prima parte della stagione particolarmente interessante e coinvolgente per il pubblico.





Il Silenzio di Chiara Ferragni

Mentre Fedez è tornato attivo sui social, Chiara Ferragni continua a mantenere il suo silenzio. Il suo ultimo post risale a 5 giorni fa ed è il celeberrimo video di scuse, in cui prometteva una donazione di 1 milione di euro all’ospedale Regina Margherita di Torino per affrontare il “caso pandoro.” Tuttavia, il profilo Instagram dell’imprenditrice è ancora oggetto di commenti polemici da parte di seguaci delusi e critici.

L’Andamento dei Follower

Nonostante la controversia, il numero totale dei follower di Chiara Ferragni rimane elevato, sebbene abbia subito un lieve calo e si sia stabilizzato a 29,5 milioni. La situazione continua a evolversi, e i fan rimangono in attesa di ulteriori sviluppi e dichiarazioni dalla celebre influencer.