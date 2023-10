Fedez: Stato di Salute e Possibili Dimissioni, la Sua Partecipazione a X Factor è Ancora in Bilico

C’è un’ottima notizia per i fan di Fedez: sembra che il cantante possa essere dimesso dall’ospedale oggi pomeriggio. Le sue condizioni sembrano migliorare costantemente dopo l’incidente con le ulcere che ha causato un’emorragia interna. Grazie a una procedura endoscopica domenica scorsa, è stato possibile fermare il sanguinamento senza ulteriori trasfusioni. Gli esami condotti dal team di Chirurgia d’urgenza e oncologica sotto la guida di Marco Antonio Zappa hanno dato esiti positivi, aumentando l’ottimismo sul suo recupero.

Inoltre, l’idea di vedere Fedez tornare a “X Factor” sembra ora più plausibile. La fase dei live inizia tra tre settimane, il 26 ottobre, e se le sue condizioni di salute continuano a migliorare, potrebbe esserci la possibilità che partecipi come giudice. In alternativa, potrebbe partecipare tramite collegamento da casa, una soluzione già adottata in passato nel caso di altri artisti. Se, tuttavia, la sua salute non gli consentisse di partecipare, ci sono state discussioni su possibili sostituti, come J-Ax o Annalisa.

Chiara Ferragni, la moglie di Fedez, ha finalmente rotto il silenzio dopo giorni di assenza sui social media. Ha ringraziato i suoi follower su Twitter e, quando le è stato chiesto come stesse Fedez fuori dall’ospedale, ha risposto semplicemente: “Meglio, grazie”. Sembra che finalmente ci siano buone notizie riguardo al suo stato di salute.