Nel tranquillo scenario della frazione di Spineda, situata nel comune di Riese Pio X, provincia di Treviso, si è consumata una tragica vicenda che ha scosso la comunità locale e il paese intero. Vanessa Ballan, una giovane donna di 27 anni, è stata ritrovata senza vita all’ingresso della sua abitazione, colpita più volte con un’arma da taglio. Questo delitto spietato ha gettato un’ombra di dolore su un quartiere solitamente quieto.

La Vittima: Vanessa Ballan

Vanessa Ballan, una commessa presso il supermercato Eurospin di Riese Pio X, era una giovane madre con un figlio di 4 anni, attualmente in età prescolare. La sua vita era illuminata dalla gioia della maternità, e inoltre, si è scoperto che aspettava il suo secondo figlio, un bambino che aveva già raggiunto i tre mesi di gestazione. La prospettiva di accogliere un nuovo membro nella famiglia rappresentava un’ulteriore fonte di felicità e speranza.

L’allarme e l’Arrivo dei Carabinieri

La tragica scoperta è stata fatta da un vicino di casa che ha subito allertato il servizio di emergenza 118. Sul posto, sono immediatamente intervenuti i carabinieri, iniziando l’indagine su questa terribile perdita. Vanessa Ballan è stata trovata riversa a terra all’ingresso della sua residenza, e l’immagine della scena del crimine ha scioccato la comunità e gli investigatori.





Il marito di Vanessa, Nicola Scapinello, è attualmente sottoposto all’interrogatorio dei carabinieri di Treviso, che cercano di far luce su questa tragedia. Al momento, non è chiaro se vi siano indagini in corso riguardo a un possibile coinvolgimento di terze persone nella vicenda. Tuttavia, sembra che il presunto omicida sia un individuo noto alla coppia e residente in un comune limitrofo a Riese Pio X, precisamente Altivole. Quest’uomo è al momento latitante, avendo abbandonato la scena del crimine a piedi. Le informazioni disponibili sono ancora frammentarie, e le indagini proseguono per gettare luce su questo drammatico femminicidio.

La piccola frazione di Spineda, parte integrante di Riese Pio X, è un quartiere residenziale caratterizzato da case bifamiliari e attività locali, come un negozio di parrucchiera frequentato dalla vittima. Questo tranquillo angolo di provincia è stato improvvisamente colpito da un evento che ha sconvolto la quiete di una comunità solitamente pacifica.

L’arma del delitto, al momento, non è stata ancora rinvenuta, e le autorità cercano di ricostruire gli avvenimenti e portare giustizia per Vanessa Ballan, una giovane madre la cui vita è stata tragicamente spezzata.