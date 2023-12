In una recente intervista al Corriere della Sera, Marco Liorni, il prossimo conduttore de “L’Eredità” su Rai 1, ha fatto un excursus della sua carriera professionale, svelando l’importante contributo di Cristina Parodi al suo successo.

La carriera di Marco Liorni ha avuto inizio come fonico e speaker radiofonico, ma il suo talento lo ha portato ben oltre. Ha lavorato come montatore e inviato per il programma “Verissimo” su Mediaset. Tuttavia, è stato un momento cruciale del 1997 a cambiare il corso della sua carriera. Cristina Parodi, incinta e impossibilitata a condurre “Verissimo” per alcuni mesi, aveva bisogno di una supplenza. Liorni, che già l’anno precedente aveva ricoperto il ruolo di inviato, è stato scelto per prendere temporaneamente il suo posto. Questa opportunità si è rivelata fondamentale per la sua ascesa professionale.

Le Difficoltà Dopo “Grande Fratello”

Marco Liorni ha condiviso anche le difficoltà che ha affrontato dopo la sua partecipazione a “Grande Fratello”. Questa esperienza lo ha portato a una pausa di quattro anni dalla televisione, durante la quale ha dovuto superare varie sfide professionali.





Emozioni e Vita Privata

L’intervista ha anche toccato momenti emozionali nella vita di Liorni. Ha parlato del suo pianto dopo l’ultima puntata di “Reazione a Catena”, uno show che ha condotto per cinque anni. Questo momento di commozione è avvenuto nello studio vuoto, quando ha potuto riflettere sui cinque intensi anni trascorsi al comando dello show. Ha descritto questa esperienza come “liberatoria”.

Liorni ha inoltre sottolineato l’importanza della sincerità e della fiducia nel suo matrimonio con Giovanna Astolfi, che ha sposato nel 2014. La loro relazione è caratterizzata da una solida base di comprensione reciproca.

Riguardo al passaggio di consegne a Pino Insegno per “Reazione a Catena,” Marco Liorni ha espresso alcune incertezze sulle possibili manovre dietro le quinte, ma ha anche espresso onore per la sua nuova opportunità di condurre “L’Eredità”.

Infine, Marco Liorni ha rivelato il suo interesse per la politica e le sue aspirazioni future. Ha dichiarato che preferirebbe partecipare al Parlamento Europeo rispetto alla politica nazionale o locale, in quanto crede che possa avere un impatto più significativo e una visione più ampia sul futuro.

In conclusione, l’intervista a Marco Liorni offre uno sguardo approfondito sulla sua carriera, le sue emozioni e le sue aspirazioni future, fornendo ai lettori un quadro più completo del noto conduttore televisivo italiano.