Fedez si gode il Gran Premio di Monaco da uno yacht di lusso, ecco i costi della vacanza esclusiva

Dopo la separazione da Chiara Ferragni, Fedez si trasferisce in un appartamento di design in piazza Castello e trascorre un weekend di lusso a Monte Carlo per il Gran Premio di Monaco.





Fedez ha voltato pagina dopo la rottura con Chiara Ferragni. Il noto cantante ha scelto di stabilirsi in un nuovo appartamento situato in piazza Castello, arredato con pezzi di design esclusivi. Nel frattempo, Chiara si trova a Madrid con i loro figli, Leone e Vittoria, impegnata in progetti lavorativi e personali.

Lontano dalla vita familiare, Fedez ha deciso di concedersi un weekend all’insegna del lusso a Monte Carlo, partecipando al prestigioso Gran Premio di Monaco. Durante la sua permanenza nel Principato, il cantante è stato avvistato in compagnia di amici e colleghi del mondo dello spettacolo, godendosi l’evento automobilistico più atteso dell’anno.

Nonostante la separazione, Fedez e Chiara mantengono un rapporto civile per il bene dei loro figli. I due ex coniugi si coordinano costantemente per gestire al meglio gli impegni di Leone e Vittoria, cercando di garantire loro una stabilità nonostante i cambiamenti nella loro vita familiare.

Recentemente, Fedez ha condiviso sui social alcuni momenti del suo soggiorno a Monte Carlo, tra cui una cena in un ristorante stellato e una visita al casinò. D’altro canto, Chiara continua a documentare le sue giornate a Madrid, tra impegni lavorativi e momenti di svago con i bambini.

La nuova fase della vita di Fedez sembra essere caratterizzata da un equilibrio tra impegni professionali e momenti di svago, mentre Chiara continua a brillare nel panorama internazionale della moda e del business digitale.