Stefano Bollani, noto per la sua versatilità e talento nel mondo della musica, è un artista completo che ha conquistato il cuore del pubblico italiano e internazionale. Nato il 5 dicembre 1972 a Milano sotto il segno del Sagittario, la sua carriera è un mix affascinante di pianista, compositore, showman e molto altro.

Da giovane, Stefano Bollani coltiva la passione per la musica e intraprende una formazione musicale seria, diplomandosi al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze nel 1993. Questo è solo l’inizio del suo percorso che lo porterà a diventare uno dei musicisti più apprezzati e riconosciuti in Italia e nel mondo.

Bollani ha iniziato la sua carriera come turnista, suonando con artisti come Raf e Jovanotti. Questa esperienza gli ha aperto le porte all’ambiente jazz, dove ha dimostrato il suo eccezionale talento. Dagli anni ’90 in poi, ha collaborato con importanti jazzisti italiani, tra cui Paolo Fresu.





Nel 1998, Bollani ha debuttato con il suo primo album, “Gnosi delle fanfole,” che gli ha fruttato il premio come Miglior nuovo talento dalla rivista “Musica Jazz.” Questo è stato solo l’inizio di una carriera di successo.

Nel corso degli anni, ha lavorato con una serie di artisti eclettici, tra cui Massimo Ranieri, Giovanni Nuti e la Bandabardò. Ha inciso numerosi dischi, con particolare riconoscimento per “Piano solo,” uscito nel 2006 e premiato come Disco dell’anno da “Musica Jazz.”

Bollani ha dimostrato la sua versatilità anche nel campo della composizione musicale per il teatro. Ha prodotto e composto musica per spettacoli teatrali di successo come “Guarda che luna!” e “La regina del Dada.”

Tuttavia, la sua presenza non si limita solo al teatro. Stefano Bollani è diventato un volto noto in televisione, grazie a programmi come “Sostiene Bollani” e “L’importante è avere un piano.” Con queste trasmissioni, ha cercato di diffondere il jazz anche sul piccolo schermo.

Vita Privata di Stefano Bollani

Quando si tratta della sua vita privata, Stefano Bollani è noto per essere riservato. Tuttavia, sappiamo che ha una sorella, Manuela Bollani, che ha intrapreso una carriera nel mondo della musica come cantante.

Dal punto di vista sentimentale, Bollani è stato sposato con la cantante Petra Magoni, da cui ha avuto due figli, Leone nel 1999 e Frida nel 2004. La figlia Frida è cieca dalla nascita ma ha ereditato la passione per la musica dai genitori. Nel 2019, madre e figlia si sono esibite insieme durante l’edizione del Festival di Sanremo, un momento emozionante per la famiglia.

Stefano Bollani ha poi sposato l’attrice Valentina Cenni nel 2019, dimostrando che la sua vita è stata ricca di amore e successo sia nella sfera professionale che in quella personale.

Progetti e Premi

Oltre a una carriera straordinaria nel mondo della musica e del teatro, Stefano Bollani ha realizzato numerosi progetti musicali, tra cui il suo album “Via dei Matti n°0,” in onda su Rai 3.

Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio come Miglior nuovo talento da “Musica Jazz” nel 1998 e il prestigioso Hank Koller European Jazz Prize nel 2007. La sua costante ricerca di eccellenza nella musica gli ha fatto guadagnare il titolo di Musicista dell’anno da riviste come “Musica Jazz” e “All about Jazz.”

La Moglie di Stefano Bollani: Valentina Cenni

Stefano Bollani ha trovato l’amore nel 2019, quando ha sposato l’attrice Valentina Cenni. Il loro incontro è stato reso possibile grazie all’introduzione di Marisa Laurito nel 2010. Questa unione testimonia il suo impegno a mantenere una vita personale appagante oltre alla sua brillante carriera musicale.

Frida Bollani: La Talentuosa Figlia di Stefano Bollani

Frida Bollani è la figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni. Nonostante sia nata non vedente, ha dimostrato un talento straordinario per la musica. Nel 2021, Frida si è esibita al pianoforte di fronte al Presidente Sergio Mattarella durante il Festival di Sanremo. La sua storia è un esempio di determinazione e passione, ereditate dalla sua famiglia.