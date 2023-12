Clara Soccini, conosciuta semplicemente come Clara, è una giovane cantante e attrice italiana che ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua partecipazione a Mare fuori e la sua inclusione tra i finalisti di Sanremo Giovani 2023. Scopriamo di più sulla sua carriera e vita privata.

Clara: Carriera e Biografia

Clara Soccini, classe 1999 e originaria di Varese, ha coltivato la sua passione per la musica fin da bambina. Ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di sei anni, grazie a un regalo del nonno, e da allora ha continuato a perseguire il suo sogno musicale. Durante gli anni del liceo linguistico, ha preso lezioni di canto e pianoforte per perfezionare le sue abilità musicali.

Dopo aver conseguito il diploma, Clara ha deciso di trasferirsi a Milano per cercare opportunità nel mondo dello spettacolo. Ha iniziato la sua carriera come modella, ma è stata la sua passione per la musica a guidarla verso il successo. Nel 2020, durante il primo lockdown, ha pubblicato alcuni pezzi musicali su Instagram, segnando il suo debutto musicale con il singolo “Io e te,” in collaborazione con il rapper Nicola Siciliano.





Da quel momento in poi, Clara ha continuato a pubblicare singoli, tra cui “Freak,” “Ammirerò,” e soprattutto “Il tempo delle mele,” prodotto da Michele Canova, una figura di spicco della musica italiana. Nel frattempo, ha fatto il suo ingresso nel mondo della recitazione, interpretando il ruolo di Giulia, una cinica trapper milanese nota come Crazy J, nella terza stagione di Mare fuori. Ha anche avuto l’opportunità di eseguire alcune delle canzoni scritte da lei nella serie, tra cui “Origami all’alba.”

Clara Soccini ha un futuro promettente nel mondo della musica. Dopo aver collaborato con Mr. Rain nel brano “Un milione di notti,” ha ottenuto un posto tra i finalisti di Sanremo Giovani 2023 con la canzone “Boulevard.” Questo le darà l’opportunità di competere con altri 11 giovani cantanti per uno dei tre posti disponibili nel cast dei Big del Festival di Sanremo 2024.

La Vita Privata di Clara: Chi è il suo Fidanzato?

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Clara, non ci sono conferme su un fidanzamento o una relazione. In passato, c’erano voci su un presunto flirt con l’artista Sangiovanni, ma entrambi hanno smentito tali notizie.

