La celebre influencer digitale, Chiara Ferragni, è scomparsa dai radar digitali dopo la notizia di una maxi multa dell’Antitrust per pratica commerciale scorretta da 1 milione di euro. La donna, nota per guadagnare fino a 95.000 euro per ogni post sponsorizzato, ha visto una rapida diminuzione del suo seguito online in seguito a questa controversia.

Il Caso del Pandoro e delle Uova Pasquali

Dopo lo scandalo legato all’affare Balocco e alle uova pasquali, Chiara Ferragni ha perso credibilità di fronte ai suoi follower, un evento potenzialmente devastante per un’influencer. In soli 5 giorni, ha perso oltre 60.000 follower, secondo i dati di NotJustAnalytics. Questa diminuzione del seguito è accompagnata da un aumento degli hater e dei commenti negativi.

Il Silenzio Come Strategia

Dopo lo scandalo, la strategia di Chiara Ferragni e del suo team è stata quella del silenzio per quattro giorni. Anche ora, sembra che questa strategia continui a prevalere. Forse si sta cercando di calmare gli animi delle persone che hanno criticato i Ferragnez, ma il silenzio sembra avere scarso effetto, con pochi che credono alle loro parole.





La Perdita di Credibilità

Per un’influencer, la perdita di credibilità di fronte ai propri follower è una delle peggiori conseguenze. Ferragni sta vedendo crollare il suo impero digitale, fatto di milioni di follower che tradotti in sponsorizzazioni commerciali equivalgono a milioni di euro. Nel giro di un solo giorno, la sua pagina Instagram ha perso oltre 4.000 follower. La diminuzione del seguito si riflette anche su suo marito, Fedez, che ha perso oltre 23.000 follower.

Il Futuro dell’Impero Ferragnez

Sebbene non ci sia alcun pericolo che Chiara Ferragni e Fedez finiscano in bancarotta, il loro impero digitale è stato danneggiato in modo significativo. La loro immagine, un elemento chiave delle loro collaborazioni con i brand, potrebbe subire danni a lungo termine. Le partnership future potrebbero essere in pericolo a causa di questa crisi d’immagine.