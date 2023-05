Festa scudetto, ammazzato il figlio del boss. Vincenzo aveva 26 anni: i parenti sfasciano l’ospedale Cardarelli di Napoli

Napoli è stata colpita da un agguato di camorra durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, ma non ha nulla a che vedere con la morte di Vincenzo Costanzo. La polizia ha arrestato una 49enne napoletana, G.P., per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. La donna è coinvolta nei danneggiamenti avvenuti all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è deceduto Vincenzo Costanzo. I parenti del giovane, appresa la notizia della sua morte, hanno reagito con rabbia e violenza, colpendo le porte dell’ospedale e aggredendo gli agenti di polizia.

La polizia è riuscita ad allontanare i parenti di Costanzo, ma ha bloccato la donna che tentava di rientrare nella struttura ospedaliera e che ha danneggiato le porte del pronto soccorso e aggredito i poliziotti. La donna, con precedenti, è stata portata in custodia cautelare.

Titolo: Incidente a Ivrea: muore una madre di famiglia

Una tragica notizia arriva da Ivrea, dove un incidente stradale ha provocato la morte di una madre di famiglia e ferito gravemente il figlio. Maria Puglia, 55 anni, originaria della Campania ma residente in Valle d’Aosta, è deceduta in seguito allo scontro tra la sua auto e un’altra vettura. Il figlio, 22enne e studente, è il ferito più grave ed è stato trasportato in elicottero al CTO di Torino. Nonostante le gravi ferite, si prevede che ce la farà ma ha ricevuto novanta giorni di prognosi.

Sull’altra auto viaggiavano due ragazzi della zona, che sono stati ricoverati all’ospedale Giovanni Bosco con fratture e contusioni. La comunità di Ivrea e di Challand-Saint-Victor, dove viveva Maria con la sua famiglia, sono in lutto per la perdita della donna. La sua comunità di adozione piange la sua scomparsa e spera che possa vegliare sul figlio durante il suo periodo di ripresa.