Filippa Lagerback: Che fine fa? Luciana inaspettatamente in TV, Fabio Fazio risponde - Controcopertina

La stagione di “Che Tempo che Fa” si è conclusa lasciando dietro di sé un’impronta di incertezza e sorpresa. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, una delle coppie più amate della televisione italiana, salutano la Rai per un nuovo percorso su Discovery. Le dichiarazioni rilasciate da Fazio al settimanale Oggi hanno suscitato un misto di curiosità e imbarazzo, alimentato come sempre dalla brillantezza di Luciana Littizzetto.

Un addio inaspettato

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, imbarazzo davanti a tutti. Dopo anni di collaborazione con la Rai, la coppia televisiva ha deciso di intraprendere una nuova avventura. La decisione ha suscitato un certo scalpore, ma Fazio ha voluto chiarire la situazione: “Non desidero vittimizzarmi né fare il martire. Non è questa la situazione. Continuerò il mio lavoro altrove, senza mettere in imbarazzo nessuno e senza sentirne io stesso l’imbarazzo.”

Luciana Littizzetto: la spalla imprevedibile

Luciana Littizzetto mette in imbarazzo Fabio Fazio in diretta TV. Durante una delle puntate finali del programma, Luciana Littizzetto ha sorpreso Fazio con una domanda imbarazzante: “Che facciamo? La portiamo con noi?” La reazione di Fazio non si è fatta attendere, ma ha preferito non approfondire l’argomento in quel momento.

Un legame solido

La decisione di lasciare la Rai non è stata presa alla leggera. Fazio ha espresso gratitudine verso la Rai, considerando il legame che li ha uniti per molti anni. “La Rai ha 70 anni, di cui 40 trascorsi con me e io con lei. In qualche modo siamo la stessa cosa.” Tuttavia, Luciana Littizzetto ha continuato a scherzare sulla questione, lasciando intendere che anche Filippa Lagerback potrebbe unirsi alla nuova avventura.

Un addio con sorrisi

Littizzetto ha suggerito in modo scherzoso di portare via il tavolo dello studio televisivo e lasciare alla Rai la giacca grigia di Fazio. I commenti divertenti e i momenti di imbarazzo hanno animato l’ultima puntata del programma, ma Fazio ha ribadito l’importanza di concludere la loro meravigliosa avventura televisiva in modo professionale.

L’addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto alla Rai è stato contraddistinto da emozioni contrastanti, ma il loro legame e la loro brillantezza rimarranno sempre una parte importante del panorama televisivo italiano. Non resta che aspettare di vedere quali nuove sfide e sorprese riserveranno per il loro pubblico fedele.