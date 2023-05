Finale Eurovision Song Contest 2023, ospite Mahmood: a che ora, la scaletta di sabato 13 maggio 2023 - Controcopertina

Finale Eurovision Song Contest 2023: Marco Mengoni e Mahmood sul palco dell’Arena di Liverpool

È arrivato il momento tanto atteso: questa sera su Rai 1, in diretta da Liverpool, andrà in onda la finale dell’Eurovision Song Contest, uno degli eventi musicali più amati e seguiti di sempre. L’Italia sarà rappresentata da Marco Mengoni, il vincitore del Festival di Sanremo con il brano “Due vite”. Ma non sarà l’unico protagonista italiano sul palco dell’Arena. Mahmood, reduce dal successo dell’anno scorso con “Blanco”, tornerà questa volta come ospite. In questo articolo troverai tutte le informazioni essenziali: dalla scaletta all’ordine di esibizione, fino a dove poter seguire lo spettacolo in diretta.

Ordine di uscita nella finale Eurovision 2023: A che ora canta Marco Mengoni

Ecco l’elenco dei Paesi finalisti e l’ordine di esibizione per la serata finale:

Austria: Teya & Salena con “Who the Hell is Edgar?” Portogallo: Mimicat con “Ai coracao” Svizzera: Remo Forrer con “Watergun” Polonia: Blanka con “Solo” Serbia: Luke Black con “Samo mi se spava” Francia: La Zarra con “Evidemment” Cipro: Andrew Lambrou con “Break a Broken Heart” Spagna: Blanca Paloma con “Eaea” Svezia: Loreen con “Tattoo” Albania: Albina & Famija Kelmendi con “Duje” Italia: Marco Mengoni con “Due vite” Estonia: Alika con “Bridges” Finlandia: Kaarija con “Cha cha cha” Repubblica Ceca: Vesna con “My Sister’s Crown” Australia: Voyager con “Promise” Belgio: Gustaph con “Because of you” Armenia: Brunette con “Future Lover” Moldavia: Pasha Parfeni con “Soarele si Luna” Ucraina: Tvorchi con “Heart of Steel” Norvegia: Alessandra con “Queen of Kings” Germania: Lord of the Lost con “Blood & Glitter” Lituania: Monika Linkyte con “Stay” Israele: Noa Kirel con “Unicorn” Slovenia: Joker Out con “Carpe Diem” Croazia: Let 3 con “Mama SC” Regno Unito: Mae Muller con “I Wrote A Song”

L’orario esatto di esibizione di Marco Mengoni dipenderà dall’andamento dello spettacolo. Tuttavia, basandoci sul suo posizionamento come undicesimo nella scaletta, si stima che salirà sul palco intorno alle 21:20. Tuttavia, queste informazioni sono approssimative e saranno confermate durante la diretta. Non ti resta che seguirla per scoprirlo!

Mahmood come ospite a Liverpool

Come già annunciato, l’attenzione sarà incentrata non solo sui 26 paesi finalisti, ma anche sugli ospiti speciali che saliranno sul palco durante la finale dell’Eurovision. Tra gli ospiti di questa serata straordinaria ci sarà Mahmood, l’artista che ha conquistato il pubblico con la sua performance memorabile dell’anno precedente con “Blanco”. Ma non è tutto: altri ospiti includono Roger Taylor, il batterista dei Queen, che si esibirà insieme a Sam Ryder, il cantante britannico arrivato secondo nella scorsa edizione dell’evento, e i Kalush Orchestra, i vincitori dell’Eurovision 2022.