Fiorello stuzzica Pier Silvio: “C’è del malumore in Mediaset” riferimento a C’è posta per te

Questa sera, sabato 11 febbraio, Mediaset e Rai saranno testa a testa: C’è Posta Per Te di Maria De Filippi si scontrerà con la finale di Sanremo 2023 condotta da Amadeus. L’annuncio ha suscitato scalpore nei media, poiché Mediaset ha deciso di continuare la sua programmazione abituale, con il Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 il giorno precedente.

Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbero stati dei disaccordi in merito allo “scontro”. Per approfondire, le anticipazioni della puntata di C’è posta per te non parlavano di alcun ospite speciale. È risaputo che il programma della De Filippi è famoso non solo per raccontare storie di famiglia e d’amore, ma anche per riservare sorprese che spesso coinvolgono personaggi di spicco del mondo dello spettacolo. Di solito gli ospiti sono due, ma stasera non ci saranno.

Davide Maggio e poi Rosario Fiorello hanno rivelato un particolare interessante: Maria De Filippi non ha voluto “bruciare” una presenza illustre nella serata di Sanremo. È stato rivelato che l’ospite c’era davvero, ma non volevano che venisse mandato in onda contro il Festival. L’ospite in questione era nientemeno che Renato Zero, motivo per cui la decisione di mandare in onda una puntata senza ospiti è stata presa da lui e non da Mediaset o Maria De Filippi. Una differenza degna di nota.

L’osservazione di Rosario Fiorello rivolta a Pier Silvio Berlusconi.

Fiorello ha accennato al fatto che Maria de Filippi andrà in onda domani sera in televisione, e c’è un notevole retroscena. Pier Silvio Berlusconi è a conoscenza del malcontento della società per il fatto che C’è Posta Per Te, che è preregistrato, andrà in onda nella stessa serata del Festival. Molti dei personaggi famosi presenti nella puntata di domani hanno espresso il loro malcontento per il fatto di essere mandati in onda contro Sanremo, e Renato Zero ne è un esempio lampante, rifiutando di essere trasmesso.