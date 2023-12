Riccardo Valentini, a soli 28 anni, ci ha lasciato nella serata di giovedì scorso. Figlio unico, il suo improvviso addio ha lasciato un vuoto insopportabile nei cuori dei suoi genitori e nella nuova famiglia che aveva da poco costruito. Riccardo era infatti diventato padre appena 6 mesi fa, condividendo con la sua compagna Valentina uno dei momenti più belli della sua vita.

Il Mistero della Sua Morte

Il giovane, in perfetta salute e praticante del Football americano, uno sport estremamente impegnativo, è stato colto dalla morte in modo repentino. Il suo zio, Benvenuto Pagnoni, ha condiviso la triste vicenda, dichiarando: “Siamo distrutti, non abbiamo più lacrime.” Il giovane ha avvertito un forte dolore al petto intorno alle 17 e ha immediatamente chiamato suo padre. Insieme, hanno atteso l’arrivo dell’ambulanza.

L’Arrivo dell’Ambulanza e il Dramma in Ospedale

Nonostante i parametri vitali di Riccardo non fossero preoccupanti, il medico ha consigliato al giovane di recarsi in ospedale per un controllo. Riccardo si è diretto al pronto soccorso, ma all’interno della struttura ospedaliera è avvenuto il dramma: è andato in arresto cardiaco e poco dopo è deceduto.

L’Addio di Una Squadra

La notizia della sua dipartita è stata annunciata dalla squadra di Football americano in cui Riccardo giocava, gli Angels Pesaro. Nel loro messaggio si legge: “Con la tristezza nel cuore vi comunichiamo che ieri sera, è venuto a mancare Riccardo Valentini, colonna portante della nostra famiglia. Insieme a noi dalle giovanili, Riccardo ha militato in tutte le divisioni della lega football italiana, distinguendosi come ragazzo gentile, simpatico e talentuoso. Le nostre più sentite condoglianze in questo momento di dolore vanno alla famiglia di Riccardo.”





L’Ultimo Saluto

I funerali di Riccardo sono stati celebrati nel primo pomeriggio di sabato 23 dicembre presso la chiesa di Villa San Martino, a Pesaro. La sua morte prematura lascia un vuoto profondo nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e amato.