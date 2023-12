Negli ultimi giorni, il profilo social di Chiara Ferragni è stato avvolto nel silenzio. Sono passati ben 5 giorni dal suo ultimo post su Instagram, che è stato un video di scuse ufficiali. Questo post è arrivato in seguito alla multa inflitta all’azienda di Chiara Ferragni e all’azienda Balocco da parte dell’Antitrust per pubblicità ingannevole. Il video ha raccolto oltre un milione e mezzo di like e altrettanti commenti, esprimendo sia solidarietà che critiche nei confronti dell’influencer.

Il comportamento inaccettabile seguito alla multa ha chiaramente colpito emotivamente Chiara Ferragni, secondo alcune fonti vicine alla coppia, che hanno raccontato di averla vista distrutta e sull’orlo di un crollo emotivo. La giornalista Guia Soncini di Linkiesta ha sottolineato che l’imprenditrice digitale sta preparando le valigie per una vacanza in montagna, come aveva pianificato mesi prima.

Natale senza Instagram

Chiara Ferragni e Fedez si stanno preparando per festeggiare il Natale insieme alla loro famiglia. La coppia aveva già organizzato viaggi, escursioni ed esperienze in montagna, come erano soliti fare, con l’intenzione di condividere tutto con i loro follower, come sempre hanno fatto.





Tuttavia, quest’anno si prospetta un Natale diverso. Nonostante le loro piani erano già stati organizzati, sembra che non ci saranno post né storie su Instagram durante questa vacanza. Il clima teso a seguito dello scandalo dei pandori, che coinvolge Chiara Ferragni, ha portato a una diminuzione dei suoi follower. Questo ambiente avvelenato potrebbe far sembrare fuori luogo esporre la loro felicità durante le festività.

Le festività natalizie saranno quindi diverse per i Ferragnez, abituati a condividere ogni momento della loro vita con il pubblico. Tuttavia, tenere un profilo basso in questo momento potrebbe essere il passo giusto per affrontare questa situazione delicata e riprendersi dopo il brutto scivolone che ha coinvolto Chiara Ferragni.