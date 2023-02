Francesca Chillemi dice addio a Che Dio ci aiuti? La dichiarazione choc

Siamo rimasti scioccati quando abbiamo saputo che Francesca Chillemi non avrebbe più fatto parte del cast. La sua dichiarazione ha lasciato i fan a chiedersi cosa sarebbe successo dopo.

La popolare serie televisiva targata Lux Vide con la bella Francesca Chillemi continua con nuove stagioni. Che Dio ci aiuti è una delle fiction più amate in onda sulle reti Rai e ha avuto successo per molti anni. Ancora oggi, la serie continua a conquistare i fan, nonostante l’uscita di scena di Elena Sofia Ricci.

Dopo l’addio di Elena Sofia Ricci, Azzurra (Francesca Chillemi) ha preso le “redini” all’interno del convento degli Angeli Custodi. Ma è proprio nelle vesti di Azzurra che ci siamo affezionati all’attrice, che ha preso parte alla fiction dal 2011, non abbandonando più quelle vesti.

Dalla stessa attrice, però, è venuta fuori un’interessante rivelazione che ha lasciato tutti di stucco. Francesca Chillemi dirà addio anche alla serie Che dio ci aiuti? Ecco cosa ha rivelato!

Francesca Chillemi, protagonista della serie televisiva italiana “Che Dio ci aiuti?”, dice la verità quando afferma di non essere interessata a una carriera a Hollywood.

Vediamo Francesca Chillemi nel ruolo di Azzurra nella settima stagione di Che Dio ci aiuti. Dopo l’addio di Elena Sofia Ricci dal set, era inevitabile che lo scettro passasse a lei, che ormai da anni interpreta questi ruoli.

Il personaggio di Azzurra si è evoluto negli ultimi anni e in questa settima stagione la vediamo intenta a intraprendere un percorso diverso all’interno del convento. Sempre dedita ad aiutare gli altri, Azzurra non sarà poi così diversa da come l’abbiamo conosciuta, ma qualche pasticcio è sempre dietro l’angolo.

Se la partenza di Elena Sofia Ricci ha fatto scalpore, la rivelazione di Francesca Chillemi sul suo possibile addio alla serie TV deve aver preoccupato i fan. Parlando dell’evoluzione del suo personaggio sul set, l’attrice ha dichiarato: “Sono contenta del percorso del mio personaggio, ma in queste cose si è sempre divisi a metà: felici da una parte e meno dall’altra”, riferendosi anche al fatto di dover dire addio a una collega molto cara.

L’attrice ha anche rivelato che a un certo punto ha pensato di lasciare la fiction. “Succede a volte, soprattutto quando si pensa che il personaggio non abbia più nulla da raccontare. Ci sono momenti durante le riprese in cui si ha la sensazione di essere lontani dal proprio personaggio. Mi è successo in passato con Azzurra. Ma poi mi è stata riproposta con dinamiche diverse, e questo mi ha affascinato” – ha rivelato l’attrice.