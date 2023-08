Francesca Michielin si ferma: l’annuncio dell’artista e l’apologia ai fan

La cantante italiana Francesca Michielin ha condiviso un importante aggiornamento sulla sua salute che porta con sé notizie sfortunate per i suoi fan. Attraverso un messaggio sul suo profilo Instagram ufficiale, la star ha rivelato che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, a causa di un problema di salute che richiede un’attenzione immediata.

Francesca Michielin annuncia un periodo di stop

Il periodo attuale rappresenta una fase critica per la cantante, che ha dovuto fare i conti con l’indispensabile necessità di prendersi una pausa. Francesca Michielin ha infatti comunicato di dover sospendere temporaneamente la sua attività per affrontare un problema di salute, individuato dai professionisti medici che la seguono.

In base a quanto emerso dal controllo medico, la star si trova di fronte alla necessità di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere il suo problema al più presto. Questo scenario ha comportato l’annullamento di due date concertistiche imminenti.

Concerti annullati: l’ammissione di Francesca Michielin

Delucidando quanto condiviso nel suo annuncio, Francesca Michielin ha detto: “Volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto. Non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date”.

La cantante ha poi aggiunto: “Ho un problema di salute ed è giusto che, per stare meglio al più presto, debba fare un intervento. L’ospedale mi ha programmato un’operazione nei prossimi giorni. Non allarmatevi, per favore, e scusatemi per questo disagio. Avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare ma a settembre tornerò come nuova”.

Ritorno in autunno: le prospettive future

Nonostante la situazione attuale, la notizia positiva è che il problema non sembra essere di natura grave e l’artista prevede di tornare alla normalità in circa un mese. Pertanto, i fan possono aspettarsi di vederla di nuovo sul palco e anche in televisione, dove tornerà a svolgere il suo ruolo di presentatrice di X-Factor.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin)