Francesca Michielin: “Troppo grassa, magra, con i brufoli? Piantatela, imparate a farvi i caz*i vostri”

Francesca Michielin, una fervente attivista e sostenitrice della gentilezza, ci ha implorato oggi di ricordare il suo messaggio a coloro che usano le parole per demolire gli altri in base al loro aspetto fisico. “Sei troppo grassa, troppo magra, cosa sono quei brufoli?” sono tutte frasi che, purtroppo, le donne sentono dire da altre donne che nemmeno conoscono. Questo comportamento non è solo sbagliato, ma anche incredibilmente dannoso per la salute mentale di una persona. Nel tentativo di diffondere il suo messaggio, Francesca Michielin ha scelto TikTok per esprimere con passione quanto possano essere offensivi e superficiali questi giudizi, mostrando il proprio volto senza trucco.

Il video di Francesca Michielin è pieno di commenti invadenti e imprecisi come: “Cosa sono tutti questi brufoli?”, “Stai mangiando cibo spazzatura, vero?”, “Cosa fai sollevando pesi, stai ingrassando!”, “Sembri troppo magra”, “Stai davvero mangiando del cibo vero?”, “Stai seguendo una dieta? Sembra che tu mangi molto”, “La tua immagine è così importante per il tuo lavoro”, “Come hanno fatto a ingrassare così tanto?” e “Riuscirai a dimagrire, vero?”. Ma in fin dei conti non conosciamo il percorso della persona che abbiamo davanti e non siamo qualificati per dare consigli medici.

L’ex conduttrice di X Factor 2022 ha espresso il desiderio di sottolineare come i social media spesso portino a giudizi affrettati basati esclusivamente sull’aspetto fisico.

Francesca ha dichiarato con passione: “I social media ci portano ad avere un’opinione su tutto, e a commentare qualsiasi cosa anche se non ci viene chiesta. Siamo talmente convinti di avere la risposta giusta in tasca, che abbiamo smesso di fidarci e di affidarci a chi sa, e non sappiamo più come fare a non impicciarci degli affari degli altri. Proviamo a fare un piccolo esercizio insieme, prima di commentare l’aspetto fisico di qualcuno o qualsiasi altra caratteristica: facciamo una pausa, chiediamoci perché dovremmo commentare e se commentare sarebbe utile. Vi garantisco che se prendete in considerazione questo tipo di pensiero, vi renderete presto conto che commentare il corpo o le condizioni fisiche di un’altra persona non serve a nulla; anzi, spesso può essere molto offensivo per l’altra persona. E non sempre una persona cambia peso per motivi puramente estetici, quindi cerchiamo di essere gentili”.

Il messaggio ispiratore di gentilezza di Francesca Michielin ha risuonato profondamente con molti, esortando tutti noi a essere compassionevoli gli uni verso gli altri.